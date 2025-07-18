Kars\'ta Araç Sayısı 53 Bin 103\'e Ulaştı

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayında 53 bin 103'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta motorlu kara taşıtları sayısı sürekli yükselişini sürdürüyor.

Şehrin dinamik yapısı ve gelişen ekonomisiyle birlikte araç sahipliği oranında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu durum, Kars'ın ulaşım altyapısı ve trafik yönetimi konusunda yeni planlamaları gerektirebilecek önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, artan araç sayısının trafik yoğunluğu, otopark sorunları ve çevresel etkiler gibi konularda dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, toplu taşıma alternatiflerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ulaşım politikalarının hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıyor.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısındaki bu yükselişin önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu.

Öte yandan TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde araş sayısı ile şöyle sıralandı. Ağrı'da Haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 bin 580, Kars'ta 53 bin 103, Iğdır'da 36 bin 961 ve Ardahan'da Haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 bin 624 oldu. Kars araç sayısıyla bölge illeri arasında da ilk sırada yerini aldı. - KARS