Kars'ta Bir Sürü Olsun Projesi'nde yetiştiricilere 16'lı gruplar tahsis edilecek

Kars'ta hayvancılık işletmelerinin damızlık varlığını güçlendirmek ve yetiştiricileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Bir Sürü Olsun" Projesi için başvurular bugün başladı. 13 Kasım'a kadar devam edecek başvurular kapsamında yetiştiricilere 15 gebe etçi ırk dişi ve 1 damızlık erkek hayvandan oluşan gruplar halinde tahsis yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın geliştirilmesi, damızlık hayvan varlığının artırılması ve küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Bir Sürü Olsun" Projesi'nde başvuru süreci başladı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecek gebe etçi ırk hayvanların yetiştiricilere belirlenen kriterler doğrultusunda tahsis edileceği bildirildi. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin yanı sıra uygulamaya alınan projenin, özellikle aile işletmelerinin üretim kapasitesini artırması ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğe katkı sunması hedefleniyor.

"Başvurular 13 Kasım'a kadar devam edecek"

4 Kasım 2026 tarihinde başlayan başvurular, 13 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek. Projeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, işletmelerinin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edebilecek. Başvurular yetiştiricinin kendisi veya noter onaylı vekili tarafından yapılabilecek.

"Hayvanlar 16'lı gruplar halinde tahsis edilecek"

Proje kapsamında hayvan tahsisleri, 15 baş gebe etçi ırk dişi ve 1 baş damızlık erkek olmak üzere toplam 16 hayvandan oluşan gruplar halinde gerçekleştirilecek.

Her başvuru sahibi en az 1, en fazla 3 grup talep edebilecek. Tahsislerde öncelikle her hak sahibine bir grup verilmesi esas alınacak. İkinci ve üçüncü grup talepleri ise kontenjanda hayvan kalması durumunda karşılanacak.

Projeye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler başvurabilecek. Kamu çalışanları ve tüzel kişiler ise proje kapsamı dışında tutulacak.

Başvuru yapacak yetiştiricilerin TÜRKVET sisteminde kayıtlı işletme kapasitesinin en fazla 200 baş olması ve işletmelerinin en az 1 yıldır kendi adlarına kayıtlı bulunması gerekiyor. Her yetiştirici yalnızca bir işletmesi için başvuruda bulunabilecek. Aynı haneden ise sadece bir kişinin başvurusu kabul edilecek.

"Her hayvan için 3 bin TL teminat şartı"

Başvuru sırasında talep edilen her hayvan için 3 bin TL teminat yatırılması gerekiyor. Teminatın, başvuru sahibi tarafından bizzat kendi adına, talimatta belirtilen Et ve Süt Kurumu hesabına yatırılması şartı aranıyor. Başka bir kişi tarafından yatırılan teminatlar geçerli sayılmayacak. Asil listede yer alamayan başvuru sahiplerinin teminatları ise iade edilecek.

"Kadın ve genç yetiştiricilere öncelik verilecek"

Projeye yapılan başvurular belirlenen kriterler doğrultusunda puanlamaya tabi tutulacak. Değerlendirmede kadın ve genç yetiştiriciler, deprem bölgesi ve besi bölgesi illerinde bulunan işletmeler, aile işletmeleri, meslek mensupları ve faal hayvancılık işletmeleri gibi kriterler dikkate alınacak.

Başvuruların puanlama sonucuna göre tek bir liste halinde sıralanacağı belirtilirken, projenin hayvancılık sektöründe üretim kapasitesinin artırılması, damızlık hayvan varlığının güçlendirilmesi ve kırsal alanda aile işletmelerinin ekonomik açıdan desteklenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, projeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 13 Kasım 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları ve başvuru şartları ile teminat işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.