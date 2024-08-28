Kars'ta İhracat Yüzde 303,7 Arttı, İthalat Yüzde 60,3 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta İhracat Yüzde 303,7 Arttı, İthalat Yüzde 60,3 Azaldı

Kars\'ta İhracat Yüzde 303,7 Arttı, İthalat Yüzde 60,3 Azaldı

Kars'ta ihracat 2024 yılı Temmuz ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 303,7 artarak 0,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 60,3 azalarak 0,03 milyon dolar olarak gerçekleşti.

28.08.2024 11:15
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Kars'ta ihracat 2024 yılı Temmuz ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 303,7 artarak 0,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 60,3 azalarak 0,03 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilere göre; Türkiye'de Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da ihracat 2024 yılı Temmuz ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 693,1 artarak 18,9 milyon dolar, ithalat ise yüzde 54,8 artarak 13,1 milyon dolar, Kars'ta ihracat 2024 yılı Temmuz ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 303,7 artarak 0,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 60,3 azalarak 0,03 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Iğdır'da ihracat 2024 yılı Temmuz ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 48,5 artarak 8,6 milyon dolar, ithalat ise yüzde 786,8 artarak 8,0 milyon dolar ve Ardahan'da ihracat 2024 yılı Temmuz ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 31,7 azalarak 0,3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 80,4 azalarak 0,004 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 4,1 arttı, ithalat yüzde 8,3 azaldı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars'ta İhracat Yüzde 303,7 Arttı, İthalat Yüzde 60,3 Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta İhracat Yüzde 303,7 Arttı, İthalat Yüzde 60,3 Azaldı - Son Dakika
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