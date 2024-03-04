Kars\'ta 2024 Ocak ayında ihracatta düşüş, ithalatta ise artış yaşandı

Ekonomi

Kars'ta 2024 Ocak ayında ihracatta düşüş, ithalatta ise artık oldu. Türkiye'de Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,5 arttı, ithalat yüzde 22,0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Kars'ta ihracat 2024 yılı Ocak ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 32,7 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,2 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da ihracat 2024 yılı Ocak ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 2,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 42,8 azalarak 10,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Iğdır'da ihracat 2024 yılı Ocak ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 4,8 milyon dolar, ithalat ise yüzde 90,2 artarak 2,8 milyon doları buldu.

Ardahan'da ihracat 2024 yılı Ocak ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 31,4 artarak 0,4 milyon dolar, ithalat ise yüzde 56,6 azalarak 0,004 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat yüzde 22,0 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARS