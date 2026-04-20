Kars'ta Mart Ayında 314 Konut Satışı

20.04.2026 09:02
Kars'ta konut satışları Mart ayında arttı, toplamda 314 konut satıldı. İkinci el ön planda.

Kars'ta konut piyasası Mart ayında hareketlilik gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, kentte Mart ayında toplam 314 konut satışı gerçekleştirildi.

Satışların önemli bir bölümünü ikinci el konutlar oluştururken, sıfır konut satışlarının da piyasaya katkı sunduğu görüldü. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte konut talebinde artış yaşandığını ve bu durumun satış rakamlarına da yansıdığını belirtiyor.

Öte yandan, ipotekli (kredili) satışların toplam satışlar içerisindeki payının sınırlı kaldığı, vatandaşların daha çok peşin ya da farklı finansman yöntemlerini tercih ettiği ifade ediliyor. Yüksek faiz oranlarının kredi kullanımını azaltması, ipotekli satışların düşük seviyede kalmasında etkili oldu.

Kars'ta konut satışlarının önümüzdeki aylarda da artış eğilimini sürdürebileceği öngörülürken, özellikle yaz aylarına doğru hem yatırım hem de oturum amaçlı taleplerin yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi illerine bakıldığında ise Kars, konut satış rakamlarıyla dikkat çekti. Mart ayında Kars'ta toplam 314 konut satışı gerçekleşirken, bölgedeki diğer iller de şu şekilde sıralandı: Ağrı'da 277, Iğdır'da 141 ve Ardahan'da 45 konut satıldı. - KARS

Kaynak: İHA

