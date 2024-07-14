Kars'ta Yüzde 50 Hibeli Buğday Tohumları Ekildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Yüzde 50 Hibeli Buğday Tohumları Ekildi

Kars\'ta Yüzde 50 Hibeli Buğday Tohumları Ekildi

Kars'ta 2023 yılı güz dönemi bin 720 üreticiye dağıtılan yüzde 50 hibeli 430 bin buğday tohumu 17 bin 200 dekar alana dikildi. Ekilen tohumlardan yüksek verim alınması hedefleniyor. Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve STK temsilcileri, Bezostaja çeşidi bir buğday tarlasını ziyaret ederek üreticilerin taleplerini dinledi.

14.07.2024 15:14
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Kars'ta 2023 yılı güz dönemi bin 720 üreticiye dağıtılan yüzde 50 hibeli 430 bin buğday tohumu 17 bin 200 dekar alana dikildi. Ekilen tohumlardan yüksek verim alınması hedefleniyor.

Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve STK temsilcileri, Merkez Esenkent köyünde ekimi yapılan Bezostaja çeşidi bir buğday tarlasını ziyaret etti. 125 dekarlık bir alana ekilen tohumdan 400-450 kilo buğday alınmasını hedeflediklerini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, "Bakanlığımızca "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projeleri kapsamında 6 milyon 300 bin liralık destekle yüzde 50 hibeli vatandaşlarımıza çeşitli tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün de burada Bezostaja çeşidi bir buğday tohumunun neticesini görmek için geldik. Merkeze bağlı Esenkent köyünde ilk defa ekiyoruz. Üreticimizin tarlası 125 dekarlık bir alan ve biz buradan 400-450 kilo buğday almayı hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl 300 bin ton rekoltemizi de 350 bin tona çıkmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız da bu ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satarken de bu değerlerden satacaklar." dedi.

Tarlada buğday başaklarını inceleyen Polat ve Çalkın, üreticilerle bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars'ta Yüzde 50 Hibeli Buğday Tohumları Ekildi - Son Dakika

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