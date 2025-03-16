Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti - Son Dakika
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Ekonomi

Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

Et ve Süt Kurumu'nun vatandaşların yemesi için ucuza sattığı etler kasap ve restoranların iştahını kabarttı. Ucuza satılan etleri alıp 2 kat pahalıya satan işletmeler kilo sınırını aşmak için 4-5 kişi ESK'ya gelip alım yaparken, vatandaş ise ucuz etten mahrum kalıyor.

16.03.2025 10:05
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Et ve Süt Kurumunun (ESK) ucuza sattığı etleri satın alan kasaplar 2 katı fiyatla satıyor. Kasaplar kilo sınırını aşmak için ESK'dan 5 kişi ile ayrı ayrı et alımı yaparken, markette iki üç günde satılacak et birkaç saat içinde tükeniyor. Tüketici ise yeterli et olmadığı için ucuz ete erişemiyor.

"2-3 GÜNDE SATILACAK ET, BİRKAÇ SAAT İÇİNDE TÜKENDİ"

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere herkesin ucuz ete ulaşabilmesi için et satışlarında kişi başı 2 kilogram sınırı getirildiğini belirterek "Çünkü markette iki üç günde satılacak etin, birkaç saat içinde tükendiğine şahit oluyoruz. Etin marketlerimizde ucuz olduğunu gören bazı kasap ve restoran sahiplerinin, birkaç kişiyi markete göndererek reyondaki etlerin hepsini almaya çalıştığı oluyor. Mesela; beş kişi, bir arabayla marketin önüne geliyor ve ayrı ayrı ikişer kilogram et alıyor. Baktığınızda ayrı ayrı et alıyorlar ama et aynı yere gidiyor. Her vatandaşın ete ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak böyle olumsuz durumlar da mevcut. Market çalışanlarının da etin nereye ve kime gittiğini tespit etmesi mümkün değil" dedi.

Tüketicilerin de etin uygun fiyatlı olduğunu görünce stok yaparak arz talep dengesini bozduğuna işaret eden Güzeldere "Biz 'Her gün al, ucuz al' diyoruz. Zira bu projede çok sayıda insanın emeği bulunuyor. Personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu operasyon çok meşakkatli bir operasyon. Personelimiz karkas olarak tedariki sağlanan etleri kemiksiz yapıp hane halkına ucuz olarak ulaştırabilmek için gayret gösteriyor. Bu noktada hepimizin daha hassas ve adaletli yaklaşması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

RAMAZAN SONUNA KADAR FİYATLAR SABİT

Faruk Güzeldere "ESK ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gitmiştik. Uygulama, ramazan ayı sonuna kadar devam ediyor. Dernek üyesi yerel zincir marketlerde kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı et, 649 liradan biftek, 699 liradan antrikot ve dana pirzola satılıyor" ifadelerini kullandı.

Et ve Süt Kurumu, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti - Son Dakika

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