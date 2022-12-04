En çok bu otomobiller satıldı! Aralarından birinin yaptığı sıçraması ise dikkate değer

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Matrah düzenlemesinin ardından vatandaşlar tarafından otomotiv piyasasına ilgi arttı. Otomotiv sektörünün gündemde olduğu sırada ise dikkat çeken veriler yayınlandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 675 bin 107 adet satış yapılmıştı.

Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.

TOYOTA'DAN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 9 bin 234 satışla Renault ve 9 bin 83 satışla Ford takip etti. Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü, Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı. Kasım ayında Toyota'nın yükselişi dikkati çekerken, Volkswagen ilk 5 içinde yer alamadı.

YERLİ FİRMALAR GAZA BASTI

Kasım ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 150 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 383 satışla Renault ve 4 bin 237 satışla Toyota izledi. Peugeot 3 bin 530 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 162 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

KASIM AYINDA LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Kasım ayında 70 Porsche, 49 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Bentley ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİDE İLK 5

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 8 bin 287 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 4 bin 147 satışla Fiat ve 1.693 satışla Opel izledi. Volkswagen 1.662 satışla dördüncü ve Peugeot 1.619 satışla beşinci oldu.