Kasımda fiyatı en çok artan ürün tereyağı oldu

İstanbul\'da olumsuz bir durum var mı? Vali Gül ve İmamoğlu\'ndan peş peşe açıklama

5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin garantilediği zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında zam şampiyonu tereyağ oldu. Tereyağındaki fiyatı artışı yüzde 13,63 olurken, tereyağını yüzde 11,94 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 10,30 ile taze süt izledi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,02 ile sigaralar, yüzde 9,94 ile peynir, yüzde 9,77 ile kuru sebze ücreti yer aldı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde oldu. Bunu, yüzde 3,19 ile diğer büyük ev aletleri, yüzde 2,26 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,72 ile çocuk giyimi takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: