Kaspersky'den Yapay Zeka Güvenliği Rehberi

Ekonomi

Kaspersky, "Yapay Zekada Siber Güvenlik: İnovasyon ve Risklerin Dengelenmesi" başlıklı 2024 yılı İnternet Yönetişim Forumu (IGF) atölye çalışmasında "Yapay Zeka Sistemlerinin Güvenli Geliştirilmesi ve Uygulanması Rehberi"ni tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleştirilen IFG'de Kaspersky, yapay zeka sistemlerinin güvenli bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik rehberini sundu.

Kaspersky temsilcileri, yapay zekadaki inovasyonun etkili risk ve siber güvenlik yönetimiyle nasıl uyumlu hale getirilebileceğini tartışmak üzere uzman paneli düzenledi. Rehber, yapay zeka destekli sistemlerle ilgili giderek karmaşıklaşan siber güvenlik sorunlarını ele almak amacıyla, önde gelen akademik uzmanlarla işbirliği içinde hazırlandı.

Geliştiriciler, yöneticiler ve Yapay Zeka DevOps ekipleri için kaynak özelliği taşıyan rehber, teknik açıkları ve operasyonel riskleri ele almak üzere detaylı ve pratik öneriler sunuyor.

Rehber, özellikle üçüncü taraf yapay zeka modellerine ve bulut tabanlı sistemlere güvenen kuruluşlar için büyük önem taşıyor. Bu tür sistemlerdeki güvenlik açıkları, ciddi veri ihlalleri ve itibar kaybına yol açabiliyor.

Güvenlik-odaklı tasarım (security-by-design) ilkelerini temel alan rehber, kuruluşların yapay zeka uygulamalarını çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamaları gibi standartlar ve uluslararası uyumluluk gereklilikleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı oluyor.

Rehber, temel model geliştirmeye odaklanmaksızın, yapay zeka sistemlerinin tasarımı, güvenlik en iyi uygulamaları ve entegrasyonu dahil olmak üzere geliştirme, uygulama ve işletim süreçlerindeki kritik unsurları ele alıyor.

Kaspersky'nin rehberi Siber Güvenlik Farkındalığı ve Eğitimi, Tehdit Modellemesi ve Risk Değerlendirmesi, Altyapı Güvenliği (Bulut), Tedarik Zinciri ve Veri Güvenliği, Test Etme ve Doğrulama, Makine Öğrenimine Özel Saldırılara Karşı Savunma, Düzenli Güvenlik Güncellemeleri ve Bakımı ve Uluslararası Standartlara Uygunluk ilkelerine vurgu yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kamu İşleri Başkan Yardımcısı Yuliya Shlychkova, yapay zekanın benimsenmesinin arttığı bir dönemde, güvenliğini sağlamanın artık isteğe bağlı değil, zorunlu olduğunu belirterek, "IGF 2024'te, inovasyonu koruyacak ve ortaya çıkan siber tehditlerle mücadeleye yardımcı olacak standartları tanımlamak için çok paydaşlı bir diyaloga katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.