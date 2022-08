Kastamonu'nun 28. coğrafi işaretli ürünü "kestane balı" oldu

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 3 yıl önce tescil için başvurusu yapılan Kastamonu kestane balı tescillendi. Konu ile ilgili konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Tüm Kastamonu'da üretilen balın standartının yakalanması için hem Valilik hem de Ajans olarak gereken katkıları vermeye hazırız" dedi.

Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kestane ağaçlarının fazlalık göstermesi sebebiyle Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri başta olmak üzere yoğun olarak üretimi yapılan kestane balı tescillendi. 3 yıl süren çalışmanın ardından Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği'nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu'nca yapılan incelemeler neticesinde Coğrafi İşaret Belgesi alarak tescillenen Kastamonu kestane balının da tescillenmesiyle birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 28'e yükseldi.

Coğrafi İşaret Belgesi alarak tescillenen Kastamonu kestane balı, Vali Avni Çakır'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle tanıtıldı. Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu'nun da katıldığı beraberindeki heyet ile birlikte Vali Avni Çakır'a kestane balı takdim etti.

Coğrafi işaret anlamında Kastamonu'nun Türkiye çapında ilk sıralarda yer aldığını ve 28. coğrafi işaret alan ürünlerinin kestane balı olduğunu söyledi.

"Kastamonu deyince doğalın merkezi sözünü here fırsatta dile getiriyoruz" diyen Vali Çakır, "Gastronominin, doğal ürünlerin ve sağlıklı yaşamın, Türkiye'nin en temiz en sağlıklı şehri olduğunu her türlü platformda keyifli bir şekilde söylüyoruz. Yöremize ait ürünlerimizi her kalemde, imalatlarımızın, gıdalarımızın coğrafi işaret alması noktasında da yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu çerçevede, biliyorsunuz ki Kastamonu bu konuda Türkiye içinde ilk 5'lerde yer alıyor ve 28'inci coğrafi işareti alan ürünümüzün kestane balı oldu. Kastamonu kestane balı bakımından da oldukça zengin bir coğrafya, sahil hattımızdan Cide'den başlayarak Doğanyurt, Abana, Bozkurt ve İnebolu bu hatta kestane ballarımız yoğun bir şekilde mevcut ve ciddi bir kestane balı üretimi gerçekleşmekte. Yaklaşık burada 600-650 arasında arı üreticiliğimiz var, irili ufaklı değişik rakamlarda. Burada balla uğraşan arıcılarımız var ve bardanda yıllık mevsimsel şartlara baktığımızda yıllık 100-150 ton arasında kestane balı üretimi gerçekleşiyor. Bu sene biraz yağışlardan dolayı istenilen rekorun altındayız ama yine de 100 tondan aşağı düşmeyen kestane üretimlerimiz var. Bu konuda Kastamonu kestane balı deyince Türkiye'de her zaman hazır olan bir bölge burası ve sizlerde zaman zaman program yaptınız söyleyişiler yaptınız bizlerde bunlara şahitlik ediyoruz. Mevcut yönetimimizindi birlik başkanı ve yönetimi, bu konuyla alakalı üniversiteyle, tarım müdürlüğümüzle yapmış oldukları çerçevede güzel projeler var. Tüm Kastamonu'da üretilen balın standartının yakalanması için hem Valilik hem de Ajans olarak gereken katkıları vermeye hazırız. Değerli arkadaşlar kestane balının coğrafi işaret alması biraz uzun oldu. Bu süreç zorlu ve zahmetli. 2018 yılında takibini yaptınız bu süreç boyunca. Müracaatı yapılmıştı ama gerçekten geçilmesi gereken zorlu yollar var, bunların hepsi başarılı bir şekilde geçildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, halen yolumuz uzun" dedi. - KASTAMONU