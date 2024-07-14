Kastamonu'da Hitit Buğdayı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Hitit Buğdayı Hasadı Başladı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve coğrafi işaretli siyez buğdayının hasadı başladı. Siyez buğdayı, iç ve dış piyasada talep görerek bulgur, un ve yem olarak değerlendiriliyor. İhsangazi ilçesinde siyez üreten çiftçiler, verimli bir sezon geçirdiklerini ifade ettiler.

14.07.2024 16:13
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Kastamonu'da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan coğrafi işaretli siyezin hasadına başlandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görmeye devam ediyor. Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılan siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70'i bulgur, geri kalan bölümü de un ve yem olarak değerlendiriliyor. Siyez, iç pazarın yanı sıra, son dönemde yurt dışında da yoğun rağbet görüyor. İlaçsız, gübresiz büyüyebilen tek tahıl ürünü olan ve geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan siyez, biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. İhsangazi ilçesinde siyez üreten çiftçiler, rekolteden memnun olduklarını ifade ettiler.

"Şu an güzel bir sezon geçiyor"

İlçede siyez yetiştiriciliği yapan Sabahattin Ciğerci, "Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde siyez buğdayının hasadına başladık. İnşallah verimli bir yıl olur. Şu an güzel bir sezon geçiyor" dedi.

"Değirmenimizde un yapacağız ve ürünümüzü Türkiye'nin her yerine göndereceğiz"

Yasin Ciğerci ise, "Siyez buğdayımızın hasadını yapıyoruz. Hasat sürecinde yağmur ve kar sularının tarlaları beslemiş olması çok önemli. Yetişme sürecinde siyezimiz kendisini kar suyu ile çok güzel bir şekilde besledi. Biz de ara ara gözlemleyerek yetişme sürecini takip ettik. Şu anda da hasadımızı yapıyoruz. Bundan sonra yer değirmenimizde un yapacağız ve ürünümüzü Türkiye'nin her yerine göndereceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Hitit Buğdayı Hasadı Başladı - Son Dakika

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