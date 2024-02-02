Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi İnşaatı Devam Ediyor

Ekonomi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yatırım büyüklüğüyle bölgeyi adeta şahlandıracak olan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede tesisin yapılacağı alanda hafriyat çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde inşa edilecek olan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yol, içme suyu, yağmur suyu, parsel kazı-dolgu, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım işi ihalesi Tarım ve Orman Bakanlığı kredi desteği ile Mütebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında gerçekleştirildi. Kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilen ihale 268 milyon 907 bin TL'ye tamamlandı.

İhalenin tamamlanmasıyla birlikte yüklenici firmaya Devrekani Belediyesi tarafından yer tahsisi yapıldı. Bunun akabinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılı için 43 milyon TL ödenek tahsis edildi. Ayrıca Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne 2024 yılı yatırım programında 73 milyon TL de kredi tahsis edildi.

Bununla birlikte yüklenici firma, tesisin yapılacağı Devrekani'de Kurtşeyh Mahallesi'nde hafriyat çalışmalarını başlattı. Bir süredir devam eden parsel kazı-dolgu ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu yıl içerisinde Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelinin atılması bekleniyor. Tesisin ihale sözleşmesi gereği 2025 yılının Eylül ayında bitirilerek teslim edilmesi hedefleniyor.

"Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın ekonomik seviyesi oldukça yükselecek"

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden hafriyat çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Biz, 31 Mart 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde vatandaşımızın karşısına partimizin 2023 vizyonundan esinlenerek 23 tane proje ile çıkmıştık. Bu çerçevede Devrekani özelinde çok önemsediğimiz Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi projesidir. Bu projemiz geçtiğimiz Ağustos ayında Tarım ve Orman Bakanlığına sunularak ihalesi yapıldı ve 268 milyon 907 bin TL olarak tamamı hibe şeklinde Tarım ve Orman Bakanlığınca ilçemize kazandırıldı. İlçemiz Kurtşeyh Mahallesinde eski Kastamonu yolu üzerinde bin 290 dekar alanda 81 tane sanayi işletme parselinin olduğu bir alan burası. Tesisin inşaatı bittiğinde biyogaz enerji santralinden, tarıma dayalı endüstrinin de teşekkül edeceği işletme parseli olarak 62 tane toplamında da 19 bin 100 tane besi hayvanının beslenebileceği bir projemiz. Çok şükür bu projemizle ilgili tesisin ihalesi bitti, yüzde 100'ünü ilçemize hibe olarak kazandırdık. Proje bittiğinde ilçe halkımızın ve Kastamonu bölgesinin ekonomik seviyesini üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz. Bu da yapılan altyapı anlaşması gereği 2025 yılının Eylül ayında tamamen bitmiş, aktif hali geçmiş olacak. Ülke genelinde toplam 31 tane Tarıma Dayalı bölge bulunuyor. Bunların 19 tanesi hayvancılıkla ilgili alakalı, bunlardan bir tanesi de Devrekani ilçemizde şu anda yapılıyor. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen siyasi büyüklerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizin vizyon bir projesi, sürekli göç veren bir ilçeydik. Bu projenin bitmesiyle yabancı yatırımcıların da başta Devrekani ilçemize gelmesiyle birlikte göçü geri döndürmeyi, ilçemizdeki ekonomiyi hareketlendirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında çarpan etkisiyle ilçemizde çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın da ekonomik seviyesi oldukça yükseleceğine inanıyoruz. Bu projemizde nasip olursa 2025 yılının Eylül ayında bitmiş olacak. En büyük mega projemiz bizim Organize Besi Sanayi Bölgesidir. Şükürler olsun bunun altyapısıyla alakalı işlemlere başladık, kazı dolgu çalışmaları devam ediyor. 2023 yılında 43 milyon lira ödenek tahsisi de yapıldı, hazır 43 milyon lira civarında paramızda var. Peyderpey ilgili firma tarafından hızlı bir şekilde çalışmalar süratle devam ediyor" dedi.

Bölge ve ülke ekonomisini canlandıracak bir projenin çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Altıkulaç, "Sadece Devrekani özelinde değil, ilçe vatandaşlarımız için hazırladığımız ve planladığımız bir proje değil. Başta Devrekani'miz, Kastamonu'muz olmak üzere hatta ülkemiz için ekonomiyi canlandıracak ve tüm vatandaşlarımızla birlikte bir bütün olarak düşündüğümüz, tasarladığımız ve ileride faaliyete geçtiği zaman Devrekani ve Kastamonu, Karadeniz Bölgesi ile ülkemiz yatırımcılarını burada ağırlayacağımız ve faaliyet göstermelerini sağlayacağımız bir proje olacak inşallah" diye konuştu.

"Bölgemizi şahlandıracak bir proje olacak"

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında bölgeyi şahlandıracak bir proje olacağını belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesinden sonra Devrekani'de şu anda hayvan sayısı 35 bin baş civarındadır. 20 bin baş daha ilave olacak. Kastamonu, bilindiği üzere tarım ve hayvancılık kentidir. Merkez ile birlikte 20 ilçeyle birçok ailemiz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bunlardan modern tesis yapmak isteyenler müteşebbislerimizi ve girişimcilerimizi burada tesislerini faaliyete geçirmeleriyle birlikte ilçe hayvancılığı, bölge hayvancılığı, Kastamonu'daki hayvancılık ayrı bir format kazanacaktır, daha modern tesislerde daha rantabl, kişi başına milli gelirin arttığı, kişilerin maddi durumlarının hareketlendiği bir proje ve yatırım olacak. Bu projenin faaliyete geçmesiyle birlikte başta ilçemiz, ilimiz ve bölgemiz olmak üzere tümünü değerlendirdiğimizde bölgemizi şahlandıracak bir proje olacaktır, bundan en ufak şüphemiz ve kuşkumuz yoktur. Bittiği taktirde tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, bunların tüketimiyle alakalı olan herkesin gerçekten çok memnun kalacağı proje ve bölgeyi şahlandıracak bir proje olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU