Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak

27.07.2022 13:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı törende Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin 81 ilde başlatılacağını belirterek, "Önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum müjdeli bir haberi paylaştı.

"MÜJDEYİ ÖNÜMÜZDEKİ AY İTİBARIYLA DUYURACAĞIZ"

Bakan Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız" dedi.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

"MESELENİN SİYASET MALZEMESİ OLARAK KULLANILDIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ"

Son günlerde gündemden düşmeyen Ankapark hakkında da konuşan Bakan Kurum, "Yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz" diye konuştu.

"MAHKEME DURUMUNU SİZ SUİSTİMAL ETTİNİZ, POLEMİK İŞİNİZE GELDİ"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti; "Projeyi eleştirebilirsiniz, projeyi beğenmeyebilirsiniz, projeyle ilgili hatalar da bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. Üç yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan gerçekten üzüldüğümüz, üzülerek izlediğimiz bu manzaranın sonunda 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız. Bugünkü belirsiz mahkeme durumunu siz suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz.

"SİYASİ İKBALİNİZ İÇİN KULLANMANIZA BU MİLLET MÜSAADE ETMEZ"

Ankaralı hemşerilerimizin aklıyla alay edercesine buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez."

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Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: '(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: '(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz.

Murat Kurum, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak - Son Dakika
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