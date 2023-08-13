Katılım Enerji, Yeni Nesil Yatırım Modeliyle Yatırımcıların Gözdesi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Katılım Enerji, Yeni Nesil Yatırım Modeliyle Yatırımcıların Gözdesi Oldu

Son Güncelleme: 13.08.2023 20:29

Katılım Enerji, işletme kooperatifi olarak marka tescilini alarak yeni nesil yatırım modeliyle yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların tercihi haline geldi. Kooperatif, üyelerine aylık döviz kazanma fırsatı sunarken, güneş panellerinin ömrü 25 yıl olduğu için uzun vadeli ve yüksek kâr marjlı bir yatırım aracı olarak tanımlanıyor. Üyeler, yatırım maliyetlerini ve santralin üretim değerlerini Katılım Enerji web sitesi ve mobil uygulama üzerinden kolaylıkla takip edebiliyorlar. Ayrıca, lansmana özel olarak 1 payın 9 bin dolar karşılığında verileceği duyuruldu.

Yeni nesil yatırım modeli, işletme kooperatifi Katılım Enerji, marka tescilini aldı. Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, aylık döviz kazanma fırsatı sunan Katılım Enerji'nin lansmana özel olarak 1 payı 9 bin dolar karşılığında vereceğini duyurdu.

Türkiye'nin enerjisi tescillendi. Yeni nesil yatırım modeli işletme kooperatifi Katılım Enerji, marka tescilini aldı. Kooperatif, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yeni gözdesi oldu.

Sistemi "yeni nesil yüksek kâr marjlı yatırım aracı" olarak tanımlayan Ferhan Şavlı, kooperatif yapısının getirdiği avantajları şöyle sıraladı: "Kuracağımız güneş panellerinin ömrü 25 yıl. 25 yılda bir yenileneceğiz. Üretim faaliyetleri doğrultusunda, 17 yıllık getirisini yatırımcıya net kâr olarak bırakan bir sistem bu. Üyelerine, hem yatırım maliyetlerini hem de santralin üretim değerlerini Katılım Enerji web sitesi ve mobil uygulama üzerinden, her aşamasında kolaylıkla takip edebilecekleri, şeffaf bir sistem sunuyor. Üstelik üyelerimiz, paylarını e-devlet sistemi üzerinden diledikleri zaman görüntüleyebiliyorlar."

Katılım Enerji ile Aylık Döviz Kazanma Fırsatı

1 PAY 9 BİN DOLAR!

Katılım Enerji'nin üyelerine aylık döviz kazanma fırsatı sunduğunu dile getiren Ferhan Şavlı, "Üyelerimizin her ay 1 paya özel 83 dolar kazanç sağlama imkânı var. Üstelik açılışımız yaklaştığı için lansmana özel 1 pay 9 bin dolar olacak" dedi.

YATIRIMLARA DEVAM

Katılım Enerji olarak yatırımlara devam ettiklerini ve Dalaman'da yeni santral aldıklarını belirten Ferhan Şavlı, "Şarj istasyonlarımızda da sona yaklaştık" dedi.

Şavlı, enerji yatırımı yapmak isteyenlere de önemli bir uyarıda bulundu: "Son dönemde ortaya çıkan, arsaya ortak olma usulü yapılan yatırımlar enerji yatırımları değildir. O tarz sistemlerde santrale değil, arsaya ortak olursunuz. Ancak bizim modelimizde tüm üyelerimiz kooperatife üyedir ve santrallerimiz de kooperatife ait olduğu için, direkt olarak santralden elde edilen gelire ortak olurlar."

Katılım Enerji ile Aylık Döviz Kazanma Fırsatı
YORUMLAR
500

Teknoloji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Katılım Enerji, Yeni Nesil Yatırım Modeliyle Yatırımcıların Gözdesi Oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu
20:36 Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu
20:12 Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç
20:08 Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç
20:01 Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum
19:56 Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum
19:58 Gabar Dağı'ndan çaldıkları ham petrolü suyla değiştiren iki şüpheli suçüstü yakalandı
19:54 Gabar Dağı'ndan aldıkları ham petrolü suyla değiştirip satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı
19:29 Zonguldak'ta annesini ve anneannesini baltayla öldüren kadının cinayet sırasında sela okumuş
19:25 Kan donduran baltalı cinayette tüyler ürperten sela ve tekbir detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2023 20:55:04. #1.12#
SON DAKİKA: Katılım Enerji, Yeni Nesil Yatırım Modeliyle Yatırımcıların Gözdesi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement