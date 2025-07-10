Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu başladı

Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu başladı
10.07.2025 13:16
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İslami finans alanında Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle somut ve güçlü işbirliği içerisinde olduğunu belirterek "Birleşik Krallık ile de birtakım temaslarımız var. Malezya'da da çok büyük bir büyüme alanı görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İslami finans alanında Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle somut ve güçlü işbirliği içerisinde olduğunu belirterek "Birleşik Krallık ile de birtakım temaslarımız var. Malezya'da da çok büyük bir büyüme alanı görüyoruz. Malezya kurumlarının yeteneklerini de biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu" programı başladı.

Program kapsamında, düzenleyici ve denetleyici kurumların yöneticileriyle İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekafül gibi alanlarda faaliyet gösteren 20'nin üzerinde üst düzey finans temsilcisi, Türkiye'ye geldi.

Ziyaretin odak noktası, İstanbul Finans Merkezi ve Türkiye'deki yatırım olanaklarının tanıtılması, kamu kurumları ile sektör birlikleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi ve bire bir görüşmeler yoluyla yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi oldu.

Programın ilk gününde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda " İstanbul Boğazı'ndan Malakka Boğazı'na: Katılım Finansın Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik boyunca iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, kapasite geliştirme ve politika eşgüdümüne dönük paneller, sunumlar, yuvarlak masa toplantıları ve görüşmeler yapılacak.

"İslami finansman açısından Türkiye çok başarılı bir ekosistem oluşturdu"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada sürdürülebilirlik ve eşitliğin öneminin arttığını belirterek böyle bir süreçte İslami bankacılığın önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

İslami finansmanın hem aşırı riskleri hem spekülatif işlemleri önleme konusunda önemli bir unsur olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, "Birçok jeopolitik gerilimler var, krizler söz konusu. Herkes antiglobalizasyondan bahsediyor, ticaret politikaları devreye alınıyor. Böyle bir arka plan çerçevesinde bölgesel işbirliklerinin uluslararası işbirliğine kıyasla giderek daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Böyle bir uluslararası işbirliğinden bahsedebilmek için Malezya delegasyonunun Türkiye'ye ziyaretleri gerçekten de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Malezya'da da çok büyük bir büyüme alanı görüyoruz"

Burak Dağlıoğlu, İslami finansman açısından yıllar içerisinde Türkiye'nin çok başarılı bir ekosistem oluşturduğunu ve sektörün büyüdüğünü söyledi.

İslami bankacılığı kesinlikle Türkiye'de geliştirmek istediklerini ve ekonomiyi geliştirmek istediklerini belirten Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman için büyümenin öneminin altını çizdiğini vurguladı.

İslami finans alanında Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle somut ve güçlü işbirliği içerisinde olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, "Birleşik Krallık ile de birtakım temaslarımız var. Malezya'da da çok büyük bir büyüme alanı görüyoruz. Malezya kurumlarının yeteneklerini de biliyoruz." diye konuştu.

"Kurumsal bağlantılar dışında kişisel ilişkileri güçlendirmek de önemli"

Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar da İstanbul'da 10-12 yıl önce ofis açtıklarını ve altyapı, havalimanı, sağlık hizmetleri, enerji ve sigorta alanlarında önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini şubatta ziyaret ettiğini belirten Mokhtar, kurumsal bağlantılar dışında kişisel ilişkileri güçlendirmenin de önemli olduğunu kaydetti.

Mokhtar, Malezya'da bankaların yarısının İslami hukuka uyumlu yapıları içerdiğini belirterek "Altyapı kalkınmaları gerçekleştiriliyor. Bu süreçler İslami hukuka uyumlu yapılarla güçlendirilmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"İslami finansın hızlı şekilde büyüyor"

Uluslararası anlamda daha fazla çalışmaya ihtiyacın olduğuna işaret eden Azman Mokhtar, "İşletmelerin de güçlenmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

İslami finansın hızlı şekilde büyüdüğünü ifade eden Mokhtar, "İki haneli büyüme var ama yine de bu rakamlar güçlendirilebilir. Müslümanlar global nüfusun yüzde 24'üne karşılık geliyor. 56 ülke, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 9'unu oluşturuyor. 5 trilyonluk bir rakam büyük ve hızla büyüyor ama küresel finansal varlıklarının yüzde 1'ine karşılık geliyor." dedi.

Mokhtar, "Dünyada insanların duvarlar inşa ettiği yerlerde bizim o duvarın ötesine geçip bağları güçlendirmede yeni yollar bulmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu başladı - Son Dakika

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