Kayıt Dışı Çalışma Hakları Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayıt Dışı Çalışma Hakları Tehdit Ediyor

Kayıt Dışı Çalışma Hakları Tehdit Ediyor

SGK Müdürü Yıldırım, kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik haklarından yoksun olduğunu belirtti.

23.10.2024 12:23
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Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım, kayıt dışı çalışanların, emeklilik hakkı, malullük aylığı, ölüm aylığı, işsizlik sigortası hakkı, her türlü sağlık ve izin hakları, ücret ve kıdem tazminatı hakkı gibi haklardan yoksun kaldığını belirtti.

Yıldırım, beraberinde, SGK Müdür Yardımcısı Fevzi Altunkaya ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Yasin Erdem'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür" diyen Yıldrım, "Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve yerine getirilmediği takdirde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. İşverenler açısından da, gerek kendisini gerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır" ifadelerine yer verdi.

Kayıt dışı çalışma ya da çalışanların ücretlerindeki kayıt dışılığın verdiği zararların oldukça önemsenmesi gereken bir konu olduğunu belirten Yıldırım, "Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ekonominin istihdam piyasasındaki yansıması olarak öne çıkmaktadır. Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak her yıl kayıt dışı istihdam konusunda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yürütülmektedir. 2024 yılı rehberlik ve bilgilendirme programı çerçevesinde kurum olarak kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik uygulanan temel politikalardan biri de, denetimin yanında sosyal güvenlik konularında yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarıyla kayıt dışı istihdama geçit verilmemesi hedeflenmektedir. İl Müdürlüğümüzde bu çerçevede iş yerleriyle ilgili STK'lar, basın-yayın kuruluşları ile toplantılar ve yüz yüze görüşmeler yapılmakta olup, bu görüşmelerde işverenlere ve çalışanlara sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, yabancı çalışanların sosyal güvenlik hakları ve çalışma izinleri, uygulanmakta olan sigorta prim teşvikleri, yapılandırma gibi konulara ilişkin bilgiler verilmektedir" dedi.

Yıldırım, "Çalışanlar açısından kayıt dışılık emeklilik hakkı, malullük aylığı, ölüm aylığı, işsizlik sigortası hakkı, her türlü sağlık ve izin hakları, ücret ve kıdem tazminatı hakkı gibi haklardan kayıt dışı çalışanlar yoksun kalmaktadırlar. İşverenler açısından kayıt dışı istihdam; işverenlerin olası idari para cezalarına maruz kalmasına, yararlanılan teşviklerin durdurulmasına, iş kazası durumunda ağır idari ve mali yükümlülükler ile karşılaşmalarına neden olmaktadır. Diğer taraftan kamuda vergi, prim kaybı, emekli, çalışan dengesinin bozulması, primsiz ödemelerin artması, gelir dağılımının bozulması gibi zararlara yol açmaktadır" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

İsmail Yıldırım, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayıt Dışı Çalışma Hakları Tehdit Ediyor - Son Dakika

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