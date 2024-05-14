Kayseri\'de İstihdam Fuarı Başladı: 5750 Kişinin İşe Girmesi Bekleniyor

Ekonomi

Kayseri'de, 200 firmanın stant açtığı 'İstihdam Fuarı', yüzlerce kişinin katılımıyla başladı. Vali Gökmen Çiçek, "Şu ana kadar 200 yüz firmanın katıldığını biliyoruz. 5750 kişinin bu fuarda işe girmesini bekliyoruz" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, belediye başkanları, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 200 firmanın katılımıyla açılan 'İstihdam Fuarı'nda, yüzlerce kişi stantları ziyaret ederek iş görüşmelerinde bulundu.

"İŞ KURUMU BÜYÜK MÜCADELE VERİYOR"

Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Hepimizin bildiği gibi bu şehir, katma değer üreten, Türkiye için sürekli faydalı olmaya çalışan ithalatından 2 kat fazla ihracat yapan, bugün 4 milyar dolar seviyesine ulaşmış ihracat rakamı olan muhteşem bir şehir. Kayseri'ye, 'Sanayi Şehri' ifadesi çok yakışıyor. Zaman zaman Kayseri'de milletvekilimizin de söylediği gibi sanayi kuruluşlarını, fabrikaları ziyaret ettiğimde her birisine bizden istediği ilk şey; biz çalıştıracak eleman bulamıyoruz ifadesi oldu. İş kurumu bu manada büyük mücadele veriyor. İŞKUR'da çalışan 120 tane danışman arkadaşımız, İŞKUR müdürümüz, gecesini gündüzüne katıyor. Ancak bu sorun sadece İŞKUR'un, valinin, kaymakamların çözebileceği boyutun dışında değil" dedi.

"100 KİŞİDEN 35'İNİN ÇALIŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

İş arayan 100 kişiden 35'inin İŞKUR tarafından işe başlatıldığını belirten Gökmen Çiçek, "Bir tarafta işveren, çalıştıracak eleman arıyor. Bir taraftan çarşıda, pazarda birçok kişi de benden çalışacak iş istiyor. Burada bir problem var. İŞKUR müdürümüze, benden iş isteyenlerle ilgili verdiğim listenin yüzde 35'i işe girmiş ve bir seneye yakın zamandır çalışıyor. Demek ki hala çalışacak ve çalıştıracak potansiyel var. Sadece çalışmak, iş arayanların 'kamuda iş arıyorlar' diye söyleyip geçiştireceği bir durum yok. Çünkü her yolladığım 100 kişiden 35'inin 1 senedir çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla işveren ve iş arayanların bir araya getirilerek büyük bir tanıtımla bir fuar yapmanın önemli olacağını yaptığımız toplantıda değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

"5750 KİŞİNİN BU FUARDA İŞE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Fuar hakkında bilgi veren Vali Gökmen Çiçek, şöyle konuştu: "Şu ana kadar 200 yüz firmanın katıldığını biliyoruz. Aslında katılmak isteyen çok sayıda yedekte bekleyen firma da var. Fakat baştaki planlamamızın bu şekilde olması, alanı ona göre ayarlamamızdan dolayı bu arkadaşlarımızı fuara alamadık. Şu an fuara katılanlar acilen 5750 kişiyi istihdam etmek istediğini bildirdiler. Bunların sözleşmeleri imzalandı. 5750 kişinin bu fuarda işe girmesini bekliyoruz."

İş arayanlarla işverenleri bir araya getirecek olan Kayseri İstihdam Fuarı, 14-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kayseri OSB Fuar alanında gerçekleştirilecek.