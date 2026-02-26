Kayseri'de bataryalı manevra lokomotifinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
Kayseri'de bataryalı manevra lokomotifinin tanıtımı yapıldı

Kayseri'de bataryalı manevra lokomotifinin tanıtımı yapıldı
26.02.2026 17:24
Kayseri'de bir firma tarafından yapılan 2 bin 500 ton çeki kapasiteli bataryalı manevra lokomotifinin tanıtımı için tören düzenlendi.

Kayseri'de bir firma tarafından yapılan 2 bin 500 ton çeki kapasiteli bataryalı manevra lokomotifinin tanıtımı için tören düzenlendi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Kaaf Demir Yolu Araçları İş Geliştirme ve Satış Müdürü Ömer Faruk Özdemir, Türkiye'nin demir yolu vizyonunda yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Özdemir, henüz kuruluş aşamasındayken hayalini kurdukları bataryalı lokomotifi (akümülatör) hayata geçirmenin kendilerine nasip olduğunu ifade etti.

Önemli bir projeye imza attıklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilk yerli bataryalı manevra lokomotifini üretmenin verdiği cesaret ve bu süreçte edindiğimiz bilgi birikimiyle artık daha büyük hedefler koyuyoruz. Şehirleri katener hatlarından arındıracak, tarihi dokularımızı ve estetik şehir siluetini koruyacak, hızlı değiştirilebilir batarya sistemine sahip ferah tramvaylar üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk bataryalı lokomotifinin neredeyse tüm alt bileşenleri, bu ülkenin yetiştirdiği genç mühendisler tarafından tasarlandı, üretildi, test edildi ve devreye alındı. Özellikle lansmanını yapmakta olduğumuz lokomotifle birlikte geliştirdiğimiz fren sistemi, demir yolu araçlarının en kritik bileşenlerinden biridir. Ülkemizin dışa bağımlı olduğu alandır. Bu sistemi, ana hat lokomotifleri ve tramvaylar için de geliştirmeye devam edeceğiz."

Genç mühendislerden üretime katkı

Özdemir, lokomotifin tüm kontrol ve yönetim algoritmalarının genç mühendisler tarafından yazıldığını vurgulayarak, "2 bin 500 tonluk bir tren dizisini uzaktan kumandayla hassas şekilde kontrol edilebilir hale getirdiler. Bu kabiliyetin, geliştirmeyi hedeflediğimiz yeni nesil araçlarda da kullanılmasını planlıyoruz. Bugün endüstride asıl rekabetimiz Avrupa veya Amerika ile değil Çin ile gerçekleşmektedir." diye konuştu.

Kuruldukları 7 yıldan beri 10'dan fazla kritik alt sistem geliştirdiklerini anlatan Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 12. Kalkınma Planı'nda yer alan demir yolunun yük ve yolcu taşımacılığındaki payına katkı sağlayacak olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Özdemir, "Geliştirdiğimiz alt sistemler, bakım makineleri ve bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin ilk bataryalı manevra lokomotifi ile Kayseri'ye ve ülkemize hizmet etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yerli ve milli üretim vizyonunun kendileri için ilham kaynağı olduğunu aktaran Özdemir, KOSGEB, ORAN Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜRASAŞ ve TCDD ile işbirliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından bataryalı manevra lokomotifi tanıtıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Kayseri, Ulaşım, Tören, Son Dakika

