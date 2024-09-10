Kayseri OSB\'den Temmuz 2024 İşsizlik Değerlendirmesi

Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Temmuz ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın, "Türkiye'deki işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edilmiştir. " dedi.

Yalçın, "Temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 8,8'e gerilemesi önemlidir. 2024 yılı Haziran ayı işsizlik rakamının 9,2 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, işsizlikteki düşüş ekonomideki sağlam yapıyı göstermektedir. Türkiye ekonomisinin üretimi ve ihracatı artırma yönündeki kararlığı önemlidir." şeklinde konuştu.

Yalçın, "İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 olmuştur. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, TÜİK'in verilerinin büyük önem taşıdığını vurguladığı değerlendirmesinde, "İşgücü 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu." diye konuştu.

Yalçın, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni OVP'nin işsizlik oranının yüzde 7'lere çekilmesi hedefi bulunmaktadır. Türkiye ekonomisinin istihdam artışını sürekli hale getirebilmek için güçlü bir irade sergiliyor olmasını önemlidir. Mali yapıda dengelenmenin hızlı bir şekilde oluşması ve enflasyonun dizginlenmesi, hedeflere ulaşılmasında önem arz etmektedir. İstihdamdaki artış üretimde ve dolayısıyla da ihracattaki artışı tetikleyen bir unsur olmayı sürdürecektir. Sanayicilerimiz, yeni istihdam kapılarının açılması yönünde verilecek destekleri beklemektedir." - KAYSERİ