 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri'den yurtdışına yılda 7 bin ton balık ihracatı yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri'den yurtdışına yılda 7 bin ton balık ihracatı yapıyor

Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri'den yurtdışına yılda 7 bin ton balık ihracatı yapıyor. Duran, Rusya'da kurduğu işleme tesisiyle tatlı su balıklarının yüzde 51'ini üretiyor ve Türkiye'den giden balıkların girişinin ve satışının yüzde 51'inden sorumlu.

Kayseri\'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri\'den yurtdışına yılda 7 bin ton balık ihracatı yapıyor
06.01.2024 - 10:35,
Abone Ol

Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri'den yurtdışına yılda 7 bin ton balık ihracatı yapıyor.

Kayseri'de yaşayan ve 24 yıl önce balıkçılık yapmaya başlayan Ekrem Duran, 15 yıl önce ihracat yapmaya karar verdi. İhracatta kendini geliştiren Duran, daha sonra 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye ihracat üçüncüsü ve Kayseri ihracat birincisi oldu. Başarısı dikkat çeken Duran, Rusya'ya davet edildikten sonra orada bir işleme tesisi kurdu. Türkiye'nin birçok bölgesinde depo kuran Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri'den Rusya, Irak, İran, Suriye, Yunanistan ve Romanya'ya ortalama 10 çeşit tatlı ve tuzlu su balığı olarak yılda 7 bin ton balık ihracatı gerçekleştiriyor.

Rusya'da kurulan işleme tesisinin yüzde 51 hisse sahibi olduklarını ve girişi olan, marketlere satılan tatlı su balıklarının yüzde 51'inin kendi sorumluluklarında olduğunu söyleyen Ekrem Duran, "Ben 24 yıldır balıkçıyım. Şu an buradaki tezgahımızda 14 çeşit tatlı su ve deniz balığımız var. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye ihracat üçüncülüğümüz var bizim. Burada Kayseri birinciliğimiz de var. Birinci olduktan sonra Rusya'ya davet edildik ve orada bir balık işleme tesisi kurdum. Daha sonra da Irak, İran, Suriye, Yunanistan ve Romanya'ya yıl ortalaması olarak 7 bin ton ihracatımız oldu. Orada da direkt kendi müşterilerimiz var. Rusya'da kendi işleme tesislerimiz var, balıkları oraya gönderiyoruz. O depodan da Rusya'nın bütün illerine dağıtılıyor. Buradan Irak'a, Suriye'ye toptan gönderiyoruz. Irak'a yüzde 80 tatlı su balığı olmak üzere ortalama 8-10 çeşit balık gönderiyoruz. Rusya, Romanya, Yunanistan'a somon, alabalık, çupra ve levrek gönderiyoruz. Tatlı su balığının Rusya'da işleme tesisinin yüzde 51 hisse sahibiyim. Türkiye'den giden tatlı su balığının girişinin ve marketlere satışının yüzde 51'inden sorumluyuz. Ben bu işe el arabası ile başladım, şu an Türkiye ihracat şampiyonluğum, üçüncülüğüm var. Kayseri birinciliğim var üst üste 6 yıldır. Başarı için de çaba sarf edilmeli, hedef belirlenmeli ve o hedefe de ulaşılmalı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri, Türkiye, Rusya, Irak, Balıkçılık, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri'den yurtdışına yılda 7 bin ton balık ihracatı yapıyor - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:11:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri'den yurtdışına yılda 7 bin ton balık ihracatı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement