Kayseri İhracatı 2024'te Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri İhracatı 2024'te Artış Gösterdi

Kayseri İhracatı 2024\'te Artış Gösterdi

Kayseri, 2024'te 3,75 milyar dolar ihracat yaparak önceki yıla göre %3,5 artış sağladı.

31.01.2025 11:57
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2024 yılı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Yalçın; "Kayseri, 2024 yılında 3 milyar 750 milyon 979 bin dolarlık ihracat yapmıştır. Bu rakam yaşanan tüm zorluklara rağmen 2023 yılından daha iyi bir noktada olduğumuzun göstergesidir" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan genel verileri yorumlayan Başkan Yalçın; "Türkiye'nin ihracatı 2024 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 10,9 artarak 32 milyar 221 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolar, ithalat yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar olmuştur" diye konuştu. Kayseri'nin Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Yalçın; "Kayseri'nin Aralık ayı ihracatı 336 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 8,35'lik bir artış göstermiştir. Kayseri'nin Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 9'luk artış sağlamıştır. Şehrimizin 2024 yılı ihracat rakamı bir önceki yıla oranla yüzde 3,5'lik artışla 3 milyar 750 milyon 979 bin dolar olmuştur" şeklinde konuştu. Kayseri'nin Aralık ayında gerçekleştirdiği ithalata da değinen Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "İthalat rakamımız Aralık 2024'te 155 milyon 838 bin dolar olmuştur. Aralık ayı ithalatımız bir önceki aya oranla yaklaşık yüzde 31,9'luk artış göstermiştir. Kayseri'nin 2024 yılı ithalat rakamı ise 1 milyar 555 milyon 985 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Kayseri'nin 2024 ithalatı 2023 yılına göre yaklaşık yüzde 3'lük düşüş göstermiştir" dedi. Yalçın, "Ortaya çıkan 2024 yılı rakamlarına baktığımızda, Kayseri yüzde 141'lik bir oranla cari fazla veren il konumunda bulunmaktadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı bakımından şehrimiz ülke ekonomimizin cari açığının kapanması için yine önemli katkı sunmuştur. Bu durumdan dolayı da büyük bir memnuniyet duymaktayız" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

"Yurt dışı piyasalarda yaşanan daralma nedeniyle ihracat yapmakta zorlanan Kayseri sanayicisi, 2024 yılında yurt içinde enflasyon baskısı ve ucuz maliyetli kredi bulamama sıkıntıları ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Sanayicilerimiz ihracatta 2024 yılını en iyi şekilde kapatmayı başarmıştır. 2023 yılı rakamını geride bırakarak, 3 milyar 750 milyon dolar seviyesinde bir ihracatın yakalanması bizleri sevindirmiştir. 2025 yılı için hedefimiz 4 milyar doları aşan ve 5 milyar dolar seviyesine ulaşacak bir ihracatı gerçekleştirebilmek olmalıdır. Kayseri OSB sanayicimiz başta olmak üzere şehrimiz sanayicisinin ihracatı artırmak yolunda büyük çaba göstereceğine olan inancımız tamdır. Kayseri'den dünyaya ihracat yapan tüm sanayicilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Yalçın, Ekonomi, İhracat, kayseri, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatı 2024'te Artış Gösterdi - Son Dakika

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