Kayseri İhracatı Artış Gösterdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin martta yaptığı ihracatın 325 milyon 512 bin dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade etti.

Türkiye'nin ihracatının mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın, "Kayseri'nin 2025 Mart ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 10,15 oranında artışla, 325 milyon 512 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı ilk 3 aylık ihracat rakamımız ise 931 milyon 316 bin dolar seviyesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

Küresel çapta gelişen olaylar nedeniyle dünya ticaretinin olumsuz bir dönemin içine girdiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"ABD yönlü ekonomik kararlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisini de etkilemektedir. Maliyet artışları ve enflasyon baskısının sürmesi, üretim üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Dış piyasalarda yaşanan daralmanın etkisiyle ihracatta yaşanan sıkıntılı günler bir süre daha devam edecek gibi görünmektedir. Döviz kurlarındaki artışın yetersizliği ise ihracatçılarımızın önünde set oluşturmaktadır. İşçilik maliyetlerinin dünya piyasalarına oranla yüksekliği de sanayicilerimizi olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak karşımızda durmaktadır. Dış pazarlarda ürün satmakta zorlanan sanayicilerimiz, üretim oranlarını yeniden ayarlama yolunu seçmeye başlamıştır. Türkiye'nin küresel ticaretteki payını artırmak için sanayicilerimize kolay ulaşılabilen, ucuz maliyetli kredi sağlanması önem arz etmektedir. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu desteklerin kısa sürede devreye alınması en büyük beklentidir."