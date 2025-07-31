Kayseri İhracatı Haziran’da Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri İhracatı Haziran’da Düşüş Gösterdi

Kayseri İhracatı Haziran’da Düşüş Gösterdi
31.07.2025 11:55
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Kayseri'nin Haziran 2025 ihracatı, bir önceki aya göre %19,36 azalarak 279,4 milyon dolar oldu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, 2025 yılı Haziran ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı Haziran ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 19,36 oranında azalarak, 279 milyon 389 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kayseri olarak, 2025 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 861 milyon 665 bin dolar oldu." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin paylaşıldığını vurgulayan Başkan Mehmet Yalçın; "Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olmuştur" şeklinde konuştu. Kayseri'nin Haziran ayı ihracat rakamını değerlendiren Başkan Yalçın; "Kayseri'nin 2025 yılı Haziran ayında yapmış olduğu ihracat, 279 milyon 389 bin dolar seviyesindedir. Bu rakam, Mayıs ayında 346 milyon 466 bin dolar olarak gerçekleşmişti" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin 2025 yılı Haziran ayı ithalat rakamının 138 milyon 949 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Yalçın; "Kayseri'nin Haziran ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalat rakamına oranla yüzde 13,03 oranında düşüş göstermiştir. Şehrimizin ilk 6 aylık ithalatı ise 886 milyon 553 bin dolar olmuştur" diye konuştu. Dünya genelinde yaşanan ekonomik istikrarsızlık ve bölgesel savaşların dünya ticaretini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Başkan Yalçın; "Yaşanan bu istikrarsızlıkların ülkemiz ekonomisi üzerinde oluşturduğu baskı sanayicilerimizi endişelendirmektedir. Enflasyon ortamından çıkış için uygulanan sıkı para politikasının getirdiği mali zorluklar nedeniyle sanayicimiz üretimde, ihracatta ve iç piyasada oluşan şartlardan dolayı baskı altında bulunmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu yüksek enflasyon baskısını bir an önce kırması, tüm toplum kesimleri gibi sanayiciler olarak bizlerin de beklentisidir. Hükümetimizin bu konuda aldığı önlemler ve kararlar da sanayicilerimiz tarafından desteklenmektedir. Ancak, tedarik zincirinin henüz rayına oturmamış olması, üretime yansıyan maliyetlerdeki artış baskısı, iç ve dış piyasalardaki talep durgunluğu sanayicilerimizi olumsuz etkilemektedir" dedi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü;

"İhracatçılarımıza yönelik kur desteklerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Sanayicilerimiz, üretim yapmak için gerekli mali kaynağa bir an önce ve uygun şartlarda ulaşmak istemektedir. Eximbank gerekse Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle sunulan yeni kredi desteklerinin kapsam darlığı, aranan çözüm olma noktasında yetersiz kalmaktadır. Tüm finans kuruluşlarınca sağlanacak düşük maliyetli ve zamana yayılmış kredi imkanları için sanayicilerimiz beklenti içindedir. Sanayicilerimiz, küresel rekabetteki yerimizin korunması ve istihdam azalmasının önüne geçilebilmesi için acil tedbirlerin alınmasını beklemektedir."

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda Türkiye'ye ve Kayseri ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Yalçın, kayseri, Ekonomi, İhracat, Finans, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatı Haziran’da Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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