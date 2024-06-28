Kayseri'nin Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 25 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 25 Arttı

Kayseri\'nin Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 25 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 25,60 oranında artarak, 351 milyon 859 bin dolar olarak gerçekleşti. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ihracattaki artışın sevindirici olduğunu belirterek, önümüzdeki aylarda daha da hızlanmasını beklediklerini ifade etti.

28.06.2024 13:49
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 25,60 oranında artarak, 351 milyon 859 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Mayıs ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 25,60 oranında artarak, 351 milyon 859 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın Mayıs ayına göre de yüzde 7,31'lik bir artışımız var. Geçen yılın ilk beş ayına göre baktığımızda da yine yüzde 2,90 oranında bir artışımız söz konusu" dedi. Başkan Büyüksimitci, 2024 yılı mayıs ayında 146 ülkeye ihracat yapıldığını, bu ülkelerin ilk üç sırasında Irak, Almanya ve Avusturya geldiğini söyledi. Bir önceki aya göre yüzde 25'lik bir artışın sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci; "Nisan ayında ihracatımızda Ramazan Bayramından kaynaklı bir miktar düşüş söz konusuydu. Ancak mayıs ayında bu kaybımızı telafi ettik. İhracat pazarlarımızdaki durgunluğa rağmen ay bazında yüksek oranda bir artış yakalamak istikrarlı sürecin devam etmesi anlamında olumlu bir gelişme. İnşallah önümüzdeki aylarda ihracattaki artış trendinin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Dünyada yaşanan ekonomik olumsuzluklara ve bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilimlere rağmen sanayicilerimizi sergiledikleri yüksek performanslarından dolayı tebrik ediyor, üretime ihracata ve istihdama katkı sunan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 25 Arttı - Son Dakika

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