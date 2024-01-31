Kayseri OSB Başkanı: İhracat hedefine ulaşmak için sanayiciler olarak çaba göstermeliyiz

Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 375 milyar dolarlık hedefe ulaşılması için sanayiciler olarak ellerini taşın altına koymaktan başka yollarının olmadığını belirtti.

Türkiye'nin ihracatının 2023 yılında 255 milyar 777 milyon 398 bin dolara ulaştığını aktaran Yalçın, ithalatın ise 361 milyar 774 milyon 43 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Kayseri'nin aralık ayında 308 milyon 760 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu rakam kasım ayına göre yaklaşık yüzde 7 düşüş göstermiştir. 2023 yılı toplam ihracatımız ise 3 milyar 625 milyon 381 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Kayseri'nin ithalatı ise aralık ayında 127 milyon 122 bin dolar olmuştur. 2023 yılındaki toplam ithalatımız ise 1 milyar 603 milyon 491 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye, 2023 yılının tamamında Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 255 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmiş ve dış ticaret açığı da OVP tahmini olan 112 milyar dolar rakamının altında kalarak 105 milyar 997 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2023 yılı dış ticaret açığı, 2022'deki 109,5 milyar dolar dış ticaret açığının da gerisinde kalmıştır. 2023 yılı şubat ayında yaşanan depremin ekonomimiz üzerindeki baskısına rağmen ihracatta üstün bir performans sergilenmiştir."