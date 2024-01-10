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Kayseri OSB Başkanı: İşsizliği azaltmak için yeni iş kapıları açılmalı - Son Dakika
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Kayseri OSB Başkanı: İşsizliği azaltmak için yeni iş kapıları açılmalı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Kasım ayı işsizlik verilerine ilişkin, yeni iş kapılarının açılması gerektiğini belirtti. İşsizlik oranının yüzde 9,0 seviyesine yükseldiği ve üretimde azalma yaşandığına dikkat çeken Yalçın, ülke ekonomisinin istihdam artışına katkı sağlayacak yeni yatırımlar ve ihracat kapılarına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Kayseri OSB Başkanı: İşsizliği azaltmak için yeni iş kapıları açılmalı
10.01.2024 - 11:23,
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Kasım ayı işsizlik verilerine ilişkin, "Yeni iş kapılarının açılması için atılacak adımlar, işsizliğin azaltılmasındaki en önemli faktör olacaktır" dedi.

Başkan Yalçın açıklamasında, "15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlikle ilgili Kasım 2023 dönemi verileri, küresel ekonomik durgunluk ve özellikle Avrupa pazarlarındaki daralma göz önüne alındığında, Türkiye'deki üretimde azalma yaşandığının göstergesidir. Ülke ekonomisinin istihdam artışına katkı sağlayacak yeni yatırımları ve ihracat kapılarını sağlaması gerekmektedir. Bu çabalar enflasyonla mücadelede atılacak adımlarla da perçinlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türk sanayicisi üretmeye, özellikle de ihracata dönük üretim yapmaya durmaksızın devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası siyasette ve ekonomik ilişkilerde istikrarlı yönetim iradesinin sürmesiyle her alanda olduğu gibi işsizlikle mücadelede de başarıya ulaşmak kaçınılmaz olacaktır. 2024 yılı içinde yüksek enflasyonun önüne geçilmesiyle birlikte yatırımın, üretimin ve ihracatın artması hedeflenmektedir. Bu durum işsizliğin daha da azalmasında önemli bir etken olacaktır. Bunun yanı sıra, Hükümetimiz tarafından atılacak ekonomik adımlar da büyük önem taşımaktadır. Yeni iş kapılarının açılabilmesi bakımından OSB'lerde yatırıma konu yeni arazi tahsislerinin yapılması, katma değeri yüksek üretime ve ihracatçılara yönelik teşviklerin daha da artırılması beklentimizdir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, OSB, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

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