Kayseri OSB Başkanı: İşsizlik Oranı Mart 2024'te Yüzde 8,6'ya Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı: İşsizlik Oranı Mart 2024'te Yüzde 8,6'ya Geriledi

Kayseri OSB Başkanı: İşsizlik Oranı Mart 2024\'te Yüzde 8,6\'ya Geriledi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Mart ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, işsizlik oranının yüzde 8,6'ya gerilemesinin sevindirici olduğunu belirterek, Türkiye ekonomisinin hedeflerini gerçekleştirmesi ve yeni yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, istihdam edilenlerin sayısının arttığını ve genç nüfustaki işsizlik oranının azaldığını ifade etti.

10.05.2024 12:19
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2024 yılı Mart ayı işsizlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Mehmet Yalçın, işsizlik rakamının 2024 yılı Mart ayında yüzde 8,6 seviyesine gerilemesinin sevindirici olduğunu söyleyerek; "İşsizlik oranındaki düşüşün sürmesi için Türkiye ekonomisinin orta vadeli program kapsamındaki hedeflerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yeni istihdam kapılarının açılabilmesi için yeni yatırımların yapılması zarurettir. Sanayicilerimizin yeni yatırımlarını artırılabilmesi için yatırım kredileri çeşitlendirilmeli ve artırılmalıdır" dedi. Başkan Yalçın; "TÜİK tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalma göstererek 3 milyon 57 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,4 puan azalmıştır. Mart 2024'te işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak tahmin edilmiştir" diye konuştu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın açıklamasında; "İstihdam edilenlerin sayısının 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi arttığını görmekteyiz. Bu artışla toplam rakam 32 milyon 588 bin kişi olmuştur. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5'e ulaşmıştır. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak gerçekleşmiştir. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,4 puan azalma göstermiş ve yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Hükümetimizin Orta Vadeli Program kapsamında ortaya koyduğu hedeflere ulaşılması ekonomimiz için önem arz etmektedir. Bu konuda ortaya konulan iradeden şüphemiz bulunmamaktadır. Mart 2024 dönemi işsizlik verileri, düşüş yönlü eğilimin devam edebilmesinin mali yapıda sağlanacak dengeyle mümkün olabileceğini göstermektedir. Yüksek enflasyon riskinin azaltılmasıyla, yatırımların ve ihracatın da artacağını öngördüğümüzde, işsizlik rakamları da beklentilerin daha da altına gerileyebilecektir. Sanayiciler olarak, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak ve daha çok istihdam sağlamak arzusunda olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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