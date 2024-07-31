Kayseri OSB Başkanı: Türkiye'nin ihracatı Haziran ayında azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı: Türkiye'nin ihracatı Haziran ayında azaldı

Kayseri OSB Başkanı: Türkiye\'nin ihracatı Haziran ayında azaldı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin 2024 yılı Haziran ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olduğunu belirtti. Yalçın ayrıca, Kayseri'nin ihracatının da düşüş gösterdiğini ve ithalatta yaşanan düşüşün önemli olduğunu ifade etti.

31.07.2024 11:19
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2024 yılı Haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ihracatının 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Başkan Yalçın, "Ülke olarak ihracatımız 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Başkan Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamlarında Haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 2'den fazla artışla 126 milyar 278 milyon dolara yükselmiştir. Ülke olarak ihracatımız Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar olmuşken, ithalat rakamımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolara gerilemiştir." diye konuştu.

Kayseri'nin Haziran ayı ihracat rakamlarına da değinen Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri'nin Haziran ayında yaptığı ihracat 259 milyon 961 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam bir önceki ay olan Mayıs ayında ise 352 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Kayseri olarak ihracatımızda yaşanan düşüşte özellikle bayram tatilinin uzun olması kaynaklı takvim etkisinin varlığı yadsınamaz. Kayseri'nin yılın geride kalan 6 ayında ihracatında yukarı yönlü bir hareket olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri'nin ithalata rakamlarına da değinen Yalçın, "Kayseri olarak Haziran ayında yaptığımız ithalatımız 120 milyon 576 bin dolar seviyesinde olmuştur. Mayıs ayı ithalat rakamına baktığımızda 178 milyon dolarlık bir ithalatımız söz konusundur. İthalatta yaşanan düşüş ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranın artması açısından önemlidir. Kayseri'nin 2023 yılı Haziran ayı ithalat rakamının 129 milyon dolar civarında olduğunu göz önüne alırsak, 2024 yılı Haziran dönemi ithalatımızdaki düşüş belirgin olmuştur." ifadelerini kullandı.

İthalatta aşağı yönlü seyrin devam etmesinin sevindirici olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "Ortaya çıkan veriler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimizin ekonomi politikalarının ve alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Dış ticarette gözlenen bu tablo, makroekonomik istikrarın süreceğine olan inancımızı pekiştirmektedir. Ekonomik büyümenin daha dengeli ilerlemesi ve enflasyon baskısının giderek azalmasıyla zorlu süreçleri atlatan bir Türkiye ekonomisi görebileceğimizi düşünüyoruz. Sanayicilerimize uygun şartlarda kredi desteklerinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. İhracatımızın dengeli şekilde artmaya devam etmesi için TL-Döviz kuru dengesinin de hızlı bir şekilde sağlanması önem arz etmektedir." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri OSB Başkanı: Türkiye'nin ihracatı Haziran ayında azaldı - Son Dakika

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