Kayseri ihracatı mayısta arttı: 362,7 milyon dolar

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Başkan Yalçın; Kayseri'nin 2026 yılı Mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şehrin ihracatının 362 milyon 771 bin dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yalçın; "Şehrimizin Mayıs ayı ihracatında bir önceki aya oranla yüzde 15,3'lük bir artış gerçekleşmiştir. Kayseri'nin Mayıs ayı ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar olmuş ve artış oranı ise yüzde 21,1 seviyesindedir" dedi. Kayseri'nin yılın ilk 5 aylık döneminde 1 milyar 287 milyon 687 bin dolarlık ihracata ulaştığını ifade eden Başkan Yalçın; "Aynı dönemdeki ithalatımız ise 618 milyon 62 bin dolar olmuştur. Sanayicilerimiz üretmekte istihdam sağlamakta ve yeni yatırımlar yapabilmenin peşinde koşmaktadırlar. Küresel çapta yaşanan dönüşüm ve sıkıntılara göğüs geren sanayicilerimizin şehrimizin ihracat rakamlarının artması için insanüstü gayret gösterdiklerine şahit olmaktayız" diye konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, Türkiye'nin ihracatının 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalma gösterdiğini ve 22 milyar 461 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Yalçın, aynı dönemdeki ithalatın ise yüzde 10,8 oranında azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Başkan Yalçın, ihracatın Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 111 milyar 118 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 1,1 artarak 153 milyar 834 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini vurguladı. Başkan Yalçın; "Her ne kadar ABD-İsrail ve İran arasında çatışmazlık ortamı sağlanmış ve barış görüşmeleri sürüyor olsa da küresel ekonomik kırılganlık devam etmektedir. Hürmüz Boğazı'nın statüsünün belirsizliği bunun yanı sıra savaş halinin devam etmesi endişeleri özellikle enerji piyasalarında tedirginliğin sürmesine neden olmaktadır" şeklinde konuştu. Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü;

"Günümüzde dünya ekonomisi; yüksek enflasyon, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler gibi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve borç yükünün artması, birçok ülkenin ekonomik istikrarını sağlamasını zorlaştırmaktadır. Özellikle enerji ithalatına bağımlı bir ülke olarak Türkiye, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışlar sonucunda yüksek maliyetlerle karşılaşmaktadır. Bu durum hem üretim maliyetlerini yükseltmekte hem de tüketici fiyatlarına yansımaktadır. Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme modeli de dünya ticaretindeki daralmadan olumsuz etkilenmektedir. Avrupa Birliği ve Orta Doğu gibi önemli pazarlarında talebin azalması, ihracat gelirlerinde düşüşe yol açmaktadır. Ayrıca küresel finansal piyasalardaki belirsizlikler, Türkiye'ye yönelik sermaye akışını zayıflatmakta ve döviz kuru dalgalanmalarına neden olmaktadır. Bu zor zamanların daha kısa sürede atlatılabilmesi bakımından, sanayicilerimizin mevcut güçlerini koruyarak ileriye dönük projeksiyonlar oluşturabilmesi için desteklenmesi gerekmektedir. Üretimin artırılması, enerjide çeşitliliğinin ve fiyat istikrarının sağlanması gerekmektedir. Bölgesel ticaret anlaşmalarının artırılması ve yeni pazar arayışları, ihracatın sürdürülebilirliğini destekleyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimimizin sanayicilerimizin taleplerine karşılık vereceğinden şüphemiz bulunmamaktadır."

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda, Kayseri OSB sanayicisi başta olmak üzere tüm sanayicilere ve ihracatçılara Türkiye ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ