Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği protokolü imzalandı

13.06.2022 20:52

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile KOBİ'lere 3,5 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak bankacılık işlemleri protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile KOBİ'lere 3,5 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak bankacılık işlemleri protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda düzenlenen törende, Kayseri, Yozgat ve Sivas'taki firmalara finansal destek sağlayacak İmalat Sanayi Finansman Destek Programı hakkında bilgi verdi.

Kayseri'nin imalat sanayinde Türkiye'de önemli bir merkez konumunda olduğunu belirten Kilci, Kayseri'de birçok sektörde 100 binin üzerinde kişi istihdam edildiğini söyledi.

Programın KOBİ'lere sunacağı imkanlara değinen Kilci, şunları kaydetti:

"Bölge illerimizde, imalat sanayinin altyapısının geliştirilmesi, yılık ihracat ve satışının artırılmasının yanı sıra genç istihdamının artırılması hedefiyle bu program ilana çıkmıştır. İmalat sektöründe faaliyet göstere KOBİ'leri kapsamaktadır. Bu KOBİ'ler bütün sektörlerde başvuru yapabilecekler. Toplam kar payı ödeme bütçemiz hibe 25 milyon lira olarak belirledik."

"Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansının 12'siyle protokol imzaladık"

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkan Vekili İkram Göktaş da, Vakıf Katılım'ın kuruluşunun üzerinden 7 yıl geçtiğini ve her geçen yıl güçlenerek yol aldığını söyledi.

Çok sayıda STK ve kamu kuruluşuyla iş birliği yaptıklarını aktaran Göktaş, " Bölgesel kalkınmaya geliştirmek adına kalkınma ajanslarıyla çok güzel birlikteliklerimiz oluştu. Bu iş birlikleriyle Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansının 12'siyle protokol imzaladık. Hedefimiz bu yıl içinde bu sayıyı 20'ye çıkartarak proje ve programları kalkınma ajanslarıyla devam ettirmek." diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'nin imalat sanayi alanında önde gelen illerden biri olduğunu belirterek, Kayserili üreticilerin aldıkları destekleri 3 kuruşuna kadar hesaplayıp, katma değere dönüştürerek devlete vergi ve istihdam olarak geri dönüş sağlayacağından emin olduğunu kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayseri'nin toplam ihracatındaki imalat sektörünün oranının göz ardı edilemeyecek konumda olduğunu bildirdi.

Bugün açıklanan desteği son derece önemli bulduklarını anlatan Büyükkılıç, "Kayseri 5 milyar doları aşan üretim miktarı, 4 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi, bin 600 civarında üretim merkezi 190'a yakın ülkeye yapılan ihracata sahip bir kent. Bu rakamları duyunca heyecanlanıyoruz. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Biz bu rakamların üzerine çıkabilecek güçteyiz. Bu destekler de bunun bir parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise açıklanan desteğin firmalara için can suyu niteliğinde olacağını vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği protokolü imzalandı
Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği protokolü imzalandı
Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği protokolü imzalandı
Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği protokolü imzalandı

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Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği verilecek Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği verilecek TDBB ile Özbekistan arasında işbirliği protokolü imzalandı TDBB ile Özbekistan arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği protokolü imzalandı - Son Dakika

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