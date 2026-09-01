KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Sanayicimizin Finansmana Erişimi Büyük Önem Taşıyor, Kredi Maliyetleri Yüksek

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarından sanayinin performansına, finansmana erişimden ihracat desteklerine kadar iş dünyasının gündemindeki önemli konuları değerlendirdi.

Kayseri Sanayi Odası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Küresel belirsizlikler devam ediyor"

Konuşmasında dünya ekonomisinde belirsizliklerin devam ettiğini belirten KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, küresel ticarette korumacı politikaların güçlendiğini, ticaret savaşlarının yeniden gündeme geldiğini ve jeopolitik risklerin sürdüğünü, bu gelişmelerin de küresel ticareti ve üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğini söyledi. Türkiye'nin de önemli bir ekonomik süreçten geçtiğini belirten Büyüksimitci, "Enflasyonla mücadele hepimiz için önemli. Ancak bu mücadeleyi üretimden kopmadan yürütmemiz gerekiyor. Sanayimizin üretim kapasitesini, istihdamımızı ve ihracat gücümüzü korumalıyız. Bunun için sanayicimizin finansmana erişimi büyük önem taşıyor. Bizim beklentimiz; öngörülebilir bir ekonomi, ulaşılabilir finansman ve makul kredi maliyetleridir. Üretimi destekleyen sürdürülebilir bir finansman sistemi istiyoruz" dedi.

"Sanayideki toparlanma olumlu ancak yeterli değil"

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,3, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,1 büyüdüğünü ifade eden Başkan Büyüksimitci, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde elde edilen büyümeyi değerli bulduklarını söyledi. Ancak geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 olan büyüme hızındaki yavaşlamanın da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sanayinin performansının kendileri açısından ayrı bir önem taşıdığını belirten Büyüksimitci, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 daralan sanayinin ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyümesinin toparlanmaya işaret ettiğini ancak bu oranın yeterli görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Büyüksimitci, "Sanayinin yeniden büyümeye geçmesini olumlu karşılıyoruz. Ancak üretimin büyümeye katkısını daha da artırmamız gerekiyor. Sanayimizi daha güçlü bir büyüme patikasına taşımak zorundayız. Bunun yolu da sanayicimizin finansmana daha kolay ulaşabilmesinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde büyümenin niteliğine odaklanmalıyız. Sadece büyümek değil, üretimle, yatırımla ve ihracatla büyümek zorundayız" diye konuştu.

Döviz dönüşüm desteğinin artırılması önemli bir adım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm desteğinin artırılacağını açıklamasını da değerlendiren Büyüksimitci, özellikle emek yoğun, katma değerli üretim yapan ve istihdama katkı sağlayan sektörlere yönelik desteklerin önemli olduğunu söyledi. Küresel rekabetin zorlaştığı bir dönemde ihracatçının rekabet gücünün korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Büyüksimitci, "Üretim ve ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından bu tür desteklerin artırılarak devam etmesini önemsiyoruz. İş dünyamızın beklentilerine yönelik bu önemli düzenleme için Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yeni uygulamanın ihracatçılarımıza güç katmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Finansmana erişim sorunumuz devam ediyor"

Finansmana erişimin sanayicilerin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirten Başkan Büyüksimitci, kredi maliyetlerinin yüksek seviyelerde olduğunu, enerji, işçilik ve istihdam maliyetleri ile kur ve maliyet artışlarının üreticiler üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu belirterek, iç ve dış pazarlardaki talep daralmasının da sanayiciyi zorladığını ifade etti.

Başkan Büyüksimitci, "Sanayicimizin yatırım kararlarını destekleyecek finansman imkanlarına ihtiyacımız var. Üretim gücümüzü koruyacak, rekabetçiliğimizi artıracak maliyet politikaları ve yatırımı, istihdamı, ihracatı güçlendirecek kalıcı adımlar bekliyoruz. Bu konuları her platformda dile getirmeye ve ortak akılla çözüm aramaya devam ediyoruz" dedi.

Şirketlere sermaye artırımı uyarısı

Anonim ve limited şirketler için uygulanacak asgari sermaye tutarlarının yeniden belirlendiğini hatırlatan Büyüksimitci, sermayesi asgari tutarın altında kalan anonim şirketlerin sermayelerini en az 250 bin TL'ye, limited şirketlerin ise esas sermayelerini en az 50 bin TL'ye yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

Bu işlemler için son tarihin 31 Aralık 2026 olduğunu hatırlatan Büyüksimitci, gerekli sermaye artırımını süresi içerisinde gerçekleştirmeyen şirketlerin kanun gereği münfesih sayılacağını belirterek, şirketlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli işlemleri zamanında tamamlamalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

KAYSO 60. Yıl Sanayi Gecesi 14 Eylül'de

2026 yılının Kayseri Sanayi Odası açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Başkan Büyüksimitci, 29 Haziran 1966'da kurulan KAYSO'nun 60. kuruluş yılını kutladıklarını söyledi. Odanın bugünlere gelmesinde emeği bulunan başta kurucu Başkan Cemal Bilgin olmak üzere geçmiş dönem başkanlarına, meclis ve yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara ve Kayseri sanayisine değer katan tüm sanayicilere teşekkür eden Büyüksimitci, 60 yıllık birikimi geleceğe taşımanın önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Bu kapsamda 14 Eylül'de 60. Yıl Sanayi Gecesi düzenleyeceklerini belirten Büyüksimitci, "Bu özel gecede Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da bizlerle birlikte olacak. Kayseri sanayisinin 60 yıllık yolculuğunu hep birlikte kutlayacağız. Ayrıca başarılarıyla Kayseri sanayisine değer katan firmalarımıza plaketlerini takdim edeceğiz. Geçmişten bugüne uzanan birikimimizi hatırlarken, sanayimizin bugünkü başarılarını da birlikte taçlandıracağız" dedi.

"Kayseri sanayicisinin gücüne güveniyoruz"

Konuşmasının sonunda zorlu bir dönemden geçildiğini ancak Kayseri sanayicisinin gücüne güvendiklerini belirten Başkan Büyüksimitci, üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Kayseri Sanayi Odası olarak her zaman sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sorunlarımızı ilgili mercilere taşımayı, çözüm önerilerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve istişareyle Kayseri sanayisini daha güçlü bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.