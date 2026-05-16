KAYSO\'da Sanayicilerin Beklentileri Konuşuldu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak; üretim, ihracat, vergi düzenlemeleri ve iş dünyasının beklentilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kayseri Sanayi Odası Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı; Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Abidin Özkaya, konuşmasının başında Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi başkanlığına seçilen Mehmet Arar ve yönetim kurulunu tebrik etti. Orta Doğu'daki savaşın sanayicileri zorladığına dikkat çeken Özkaya; "Özellikle Orta Doğu'daki İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş, işlerimizi daha da karmaşık hale getirmiş olup, zorlu ve bir o kadar da külfetli bir süreci reel sektör olarak yönetme zorluğumuzu ortaya çıkarmıştır. Bu sıkıntılı dönemde, başta ekonomi yönetiminin ve ilgili karar vericilerimizin, reel sektörün sorunlarına çözüm üretmek, mevcut sürecin daha az hasarla atlatılması adına, sanayicinin sesine kulak vererek birlikte ülkemizin geleceğini, üretimini, kısaca sanayisini sekteye uğratmamak en önemli görevimiz olmalıdır diyorum" dedi. Son üç yıldır uygulamada olan ekonomik programın yan etkilerinin sanayicileri yorduğunu belirten Özkaya, "Özellikle finansa erişimdeki zorluklar, iç talepteki tüketimi kısma politikası, dış talepteki eş zamanlı daralmalar ve savaş nedeni ile daha da artan üretim maliyetlerindeki artışlar maalesef üretimi kısıtlamakta, azalan üretim miktarı ile de rekabet ortamı bozularak enflasyonla mücadeleye zarar vermektedir. Özellikle üretim kısıtlamalarında sektörel olarak emek yoğun sektörlerde stres daha da artmakta, bazı işletmelerden üretim durdurma ya da azaltma yönünde haberler gelmektedir. Son açıklanan üretim endeksindeki eksi yönlü ivmelenme de bu tezimizin doğruluğuna işaret etmektedir" diye konuştu. Özkaya, sanayicilerin yaşadığı sıkıntılardan dolayı bir miktar politika değişikliği olması, bu değişikliğin de üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı özendirecek hamlelerle vakit kaybedilmeden yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen Mehmet Büyüksimitci, konuşmasının başında 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Arar ve yönetim kurulunu tebrik ederek, önceki dönem başkanlara ve Lütfi Çarşıbaşı'na teşekkür etti. Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği bir süreçten geçtiklerini ifade eden Büyüksimitci; "Dünya genelinde yüksek faiz politikalarının etkileri sürerken, talepte yavaşlama ve ticarette korumacı eğilimlerin artması üretim ve ihracat üzerinde baskı oluşturmaktadır. Özellikle ana ihracat pazarlarımızda büyümenin zayıf seyretmesi, sanayicimizin sipariş ve kapasite kullanım oranlarını doğrudan etkilemektedir" dedi.

"Finansmana erişim en önemli sorun"

Finansmana erişimde yaşanan güçlükler, yüksek kredi faizleri ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sıkıntıların sanayicinin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Büyüksimitci; "Bugün birçok sanayicimiz üretimden çok finansman yönetimiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Oysa üretimin, yatırımın ve ihracatın sürdürülebilirliği için reel sektörün daha güçlü desteklenmesi gerekiyor. İş dünyamız yatırım iştahını korumak istiyor ancak mevcut finansman şartları bunu zorlaştırıyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde üretim maliyetlerinin hızla yükselmesi, enerji giderleri, işçilik yükleri ve kur seviyesinin ihracatçının rekabetçiliğini desteklememesi önemli sorunlarımız arasında. İhracatçımız bir yandan artan maliyetlerle mücadele ederken diğer yandan düşük kur nedeniyle uluslararası pazarlarda fiyat tutturmakta zorlanıyor" diye konuştu. Başkan Büyüksimitci; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin bozdurulmasına yönelik verilen döviz dönüşüm desteğinin üç ay daha uzatılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Ancak bu desteğin sadece kısa süreli uzatmalarla değil, en az bir yıllık dönemler halinde planlanması ve oranının da en az yüzde 5 seviyesine yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte uygulama şartlarının sadeleştirilmesi, desteğin daha erişilebilir hale getirilmesinde önemli rol oynayacaktır" dedi.

"Kurumlar Vergisi indirimi rekabet gücümüzü artıracak"

Kurumlar vergisine ilişkin düzenlemeleri de değerlendiren Büyüksimitci, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan düzenlemeyle imalat yapan işletmeler ve zirai üretimle iştigal eden işletmeler için oranın yüzde 12,5, alım-satım yoluyla ihracat yapan firmalar için yüzde 20, diğer gelirler için yüzde 25, bankalar için ise yüzde 30 olarak belirlendiğini hatırlattı. Söz konusu düzenlemenin sanayici üzerindeki vergi baskısını azaltacağını ifade eden Büyüksimitci; "Bu düzenleme, sanayicimizin üzerindeki vergi baskısını azaltarak işletmelerimize bir nebze de olsa nefes aldıracak, rekabet gücümüzü artıracak ve yeni yatırımların önünü açacaktır. İçinden geçtiğimiz ekonomik şartlarda üretimi teşvik eden, yatırımcıyı destekleyen her adımın ülkemizin büyümesine doğrudan katkı sağlayacağına inanıyorum. Söz konusu düzenlemede emeği geçenlere teşekkür ediyor, iş dünyamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 E-Ticarete Uyum Endeksi verilerine göre Kayseri'nin, İstanbul ve Çorum'un ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Büyüksimitci, bunun şehrin üretim gücünün dijital ticaret altyapısıyla da desteklendiğini gösterdiğini söyledi. Erkilet Havalimanı'nda hizmete başlayan gümrüklü hava kargo terminalinin özellikle e-ihracat alanında önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Büyüksimitci, yatırımın şehre kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlara ve Akyapı Şirketler Grubu'na bir kez daha teşekkür etti.

İş dünyasının çözüm bekleyen önemli başlıklarını Adalet Bakanı Sn. Akın Gürlek ile paylaşacaklarını da ifade eden Başkan Büyüksimitci; "Bugün Sayın Bakanımızla yapacağımız istişare toplantısında, iş dünyamızın çözüm bekleyen; meslekte çalışma gücü kaybı nedeniyle yaşanan hukuki ve idari sorunlar, işçi-işveren davalarının daha hızlı sonuçlandırılması, elektronik çek ve senet uygulaması, çalışanların trafik cezaları ve banka borçlarının iş süreçlerine etkileri, tebligat süreçleri, konkordato ve ihale süreçlerinde yaşanan sorunlar gibi konuları kendisine ileteceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanayicilerimizin karşılaştığı sorunları her fırsatta gündeme taşımaya, çözüm önerilerimizi ilgili kurumlarla paylaşmaya ve çözümün takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Son olarak yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Büyüksimitci, bayramın başta meclis üyeleri olmak üzere tüm sanayicilere, ailelerine ve milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı. - KAYSERİ