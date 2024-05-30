Kazakistan, BTC Boru Hattı Üzerinden 490 Bin Ton Petrol Sevk Etti

Ekonomi

Kazakistan, 2024 yılının ilk 4 ayında Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) boru hattı üzerinden 490 bin ton petrol sevk etti.

Kazakistan, Hazar Denizi'ndeki Aktau Limanı üzerinden petrol ihracatını sürdürüyor. Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi KazMunayGaz'ın son verilerine göre, bu yılın 4 ayında Aktau Limanı'ndan BTC hattına sevk edilen petrol miktarı 490 bin ton oldu.

Böylece BTC hattı üzerinden taşınan Kazak petrolü geçen yılın aynı dönemiyle kıyasla 356 bin ton arttı.

Kazakistan'ın 2023'te BTC üzerinden ihraç ettiği toplam petrol hacmi 1 milyon 57 bin ton olmuştu. Bu yıl ise 1 milyon 500 bin ton petrol sevk edilmesi hedefleniyor.