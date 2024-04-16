Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri, İlköğretim Öğrencilerine Enerji Eğitimi Veriyor

Ekonomi

Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri çalışanları tarafından gönüllülük prensibiyle yürütülen "Enerjimiz Yarınlara" toplumsal sorumluluk projesi, 5. yılında ilköğretim öğrencilerini enerji hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında şirket çalışanlarından oluşan gönüllü ekipler tarafından 6. ve 7. sınıf öğrencilerine enerji eğitimi veriliyor. Bu eğitimlerde enerji kaynakları, tasarruf yöntemleri, enerji verimliliği ve enerji okuryazarlığı gibi enerjiye dair merak edilen birbirinden farklı birçok konu, eğlenceli anlatımlarla öğrencilere aktarılıyor.

Kazancı Holding'e bağlı Aksa Grup Şirketleri çalışanları tarafından 2019'da hayata geçirilen ve 2000'den fazla çocuğa ulaşan proje kapsamında, çocuklara anlaşılır bir dille hem Aksa'nın faaliyet alanları anlatılıyor hem de enerji hakkında kapsamlı bilgiler paylaşılıyor.

Aksa çalışanları, kullanılan enerjinin üretimi, kullanımı ve bunun değerini kapsamlı bir şekilde aktarma fırsatı bulurken doğal gazın kullanım alanlarından jeneratörün çalışma prensibine, elektrik tarihinden bilinçli elektrik kullanımına, enerji üretiminden çevre bilinci ve sürdürülebilirliğe dair birçok konu bu eğitimlerde işleniyor.

İlköğretim öğrencileri, tüm bu eğitimlerin yanı sıra Aksa markasına özel olarak hazırlanan hem eğitici hem de eğlendirici matematik oyunlarıyla keyifli bir gün geçiriyor. Etkinlik sonunda öğrencilere projeye özel olarak hazırlanan "Enerji Ansiklopedisi" ve kırtasiye gereçleriyle dolu sırt çantası hediye ediliyor.

2 Nisan'da Antalya'da Albay Süleyman Külahçı Ortaöğretim Okulu ve Hilmi Caner Saraçoğlu Ortaöğretim Okulu ile başlayan eğitimler, 3 Nisan'da Ilıca İlkokulu ve Kovanlık Ortaöğretim Okulu ile devam edecek.

Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirket çalışanları, 25 Nisan'da Malatya'da, 26 Nisan'da Elazığ'da, 7 Mayıs'ta Rize'de ve 8 Mayıs'ta Trabzon'daki öğrencilerle buluşacak. 2 aylık süre zarfında 3 bölgede yaklaşık olarak 1000 öğrenciye enerji konusunda kapsamlı eğitim verilecek.

Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri tarafından verilen enerji eğitimleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki ilçe ve köylerdeki ilköğretim okullarında 2024-25 eğitim ve öğretim döneminde de verilmeye devam edilecek.