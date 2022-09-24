Kazaya karışan araçlara ilişkin Yargıtay'dan emsal değer kaybı kararı - Son Dakika
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Kazaya karışan araçlara ilişkin Yargıtay'dan emsal değer kaybı kararı

24.09.2022 16:14

Kazaya karışan araçlardaki değer kayıplarına yönelik tartışmalara Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Emsal kararla birlikte araçtaki değer kaybı belirlenirken aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önünde bulundurulacak.

Maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar araçlardaki onarım telaşına düştü. Aracında büyük çapta maddi hasar meydana gelen kazazede, yüzde yüz kusurlu olan aracın trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine, araçtaki değer kaybının karşılanması amacıyla dava açtı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tutan kazazede, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla araçtaki değer kaybının temerrüt tarihinden işleyecek reeskont faizi ile davalıdan tahsilini talep etti. Davalı avukatı, davanın reddini savundu. Mahkeme; toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın reddine karar verdi. Karar kesinleşince devreye adalet Bakanlığı girdi. Bakanlık, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karara imza attı.

"2. EL SATIŞ DEĞERİ İLE TAMİRDEN SONRAKİ DEĞERİ ARASINDAKİ FARK GÖZ ÖNÜNE ALINMAKTA"

Kararda şöyle denildi: "Yargıtay uygulamasına göre değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır. Bilirkişi raporunda Yargıtay uygulamasına göre hesaplama yapan seçenek yerine, genel şartlara göre hesaplama yapan seçeneğin hükme esas alınması doğru olmayıp kanun yararına bozma talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir."

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Kaynak: İHA

Yargıtay, Sigorta, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazaya karışan araçlara ilişkin Yargıtay'dan emsal değer kaybı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazaya karışan araçlara ilişkin Yargıtay'dan emsal değer kaybı kararı - Son Dakika
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