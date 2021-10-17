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Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi - Son Dakika

Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi

17.10.2021 11:12

İzmit'te gezici bayinin önünden geçen bir kadın, çocuğunun ısrarı üzerine 5 liralık kazı kazan aldı. Kartı kazıdıktan sonra 200 lira kazandığını söyleyen kadın, gezici bayi Süreyya Bulut'tan ikramiyesini istedi. Bulut ise, kadının 200 lira değil 200 bin lira kazandığını fark edip uyardı. Bulut'un uyarısı sonrası gerçeği fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı ve ikramiyesini almaya gitti. İkramiyeyi kazanan kadının kimliği bilinmezken, Bulut yaşananlar sonrası satışlarının patladığını söyledi..

İzmit'in Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki gezici bayinin önünden geçen bir kadın, çocuğunun ısrarıyla 'Altın' adlı 5 TL'lik kazı kazan aldı. Kazıdığında 200 TL kazandığını belirten kadın, gezici bayi Süreyya Bulut'tan ikramiyesini istedi. Bulut ise kadına yanıldığını ve 200 bin TL kazandığını söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan kadın, gezici bayiye bir miktar para verip ikramiyesini almaya gitti.

Süreyya Bulut

ÇOCUĞU ISRAR ETTİĞİ İÇİN KAZI KAZAN ALDI

Olayı anlatan gezici bayi Süreyya Bulut, şunları söyledi;

12 Ekim sabahı ürün istemiştim, bunların içerisindeki 'Altın' serisinde gün boyunca 5 bin TL, 10 bin TL ikramiyeler çıktı. Ufak bir çocuk, yoldan geçerken annesini zorlayarak kart istedi.

200 LİRA KAZANDI SANDI, 200 BİN TL OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Annesi de kartı aldı, kazıdıkları zaman 200 bin TL kazandıklarını gördük. Yalnız kadın ikramiyeyi 200 TL olarak görmüştü. Ben de bu paranın 200 TL değil, 200 bin TL olduğunu söyledim. Neredeyse bir ev parası olduğunu anlattım. 'Güvenli bir şekilde çantana koy ve ikramiyeni almaya git' dedim.

''O GÜNDEN SONRA SATIŞLARIMIZDA PATLAMA OLDU''

Büyük ikramiyenin çıktığı günden bu yana kazı kazan satışlarında büyük oranda artış yaşandığını belirten Bulut, ''Kadını uyardığım zaman şoka girdi, ağlamalı bir hal aldı. O gün bir de 10 bin TL ile 1000 TL vermiştik, 12 Ekim'de resmen burada şölen havası yaşandı.

KAZANAN KADININ KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Alanlar, güle güle harcasın. 200 bin TL'lik ikramiyeyi alan kadının kimliğini bilmiyorum fakat o günden sonra satışlarımızda müthiş bir patlama oldu. Fısıltı gazetesinden dolayı baya bir yoğunluk yaşanıyor, resmen rahat bir şekilde çalışamıyoruz'' dedi.

Türk Lirası, Kocaeli, Altın, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi - Son Dakika
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