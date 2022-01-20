KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada!

Bu da oldu! Acil iniş yapan pilot, "Mesaim bitti" diyerek seferi tamamlamadı

Herkesin merak ettiği soru TÜİK Başkanı'na soruldu: Enflasyon düşük mü gösteriliyor?

Belediye başkanlığından sonra AK Parti'den de istifa etti! Yeni durağı İYİ Parti olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Çalışma ise birkaç hafta içinde tamamlanacak.

MUHALEFETTEN ÖNERİLER ALINDI

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan öneriler alındığı öğrenildi. Çalışmayla sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi hedefleniyor.

TÜM ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK

Düzenlemeyle yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilecek. Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV'de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, tüm ürünleri kapsayacak şekilde sadeleştirme yapılacak.