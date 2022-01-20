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KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada! - Son Dakika

KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada!

20.01.2022 11:48

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı KDV düzenlemesine gidecek. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenlemenin, birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenleme ile temel gıda maddelerinde bundan sonra KDV artışına gidilmeyecek, tüm ürünleri kapsayacak şekilde sadeleştirme yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Çalışma ise birkaç hafta içinde tamamlanacak.

MUHALEFETTEN ÖNERİLER ALINDI

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan öneriler alındığı öğrenildi. Çalışmayla sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi hedefleniyor.

TÜM ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK

Düzenlemeyle yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilecek. Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV'de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, tüm ürünleri kapsayacak şekilde sadeleştirme yapılacak.

YORUMLAR (2)
  • Koray Demir: ülkeyi bitirdiniz helal olsun sizlereee yakında ayaklanmalar cıkmassa ıyıdır ınsanların cebınden paraları nasıl aldıgınızı dunya goruyor kımse sonrasında ben bılmıyordum demesın sonunuz kotu olacak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhalefet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada! - Son Dakika
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