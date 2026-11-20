Keban Baraj Gölü havzasındaki tesiste 5 bin ton kapasiteyle yetiştirilen mersin balıkları ve havyarı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Japonya, ABD ve Kanada pazarlarına ihraç ediliyor.

Keban Baraj Gölü'nün Elazığ merkeze bağlı Muratcık köyü havzasında kurulan ve Tunceli sınırına uzanan bölgede faaliyet gösteren su ürünleri tesisinde, 5 farklı mersin balığı türünün yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Tesiste üretilen mersin balığı ve havyarı, Avrupa ülkeleri, Japonya, ABD ve Kanada pazarlarına gönderiliyor. Türkiye'deki yatırım sürecine ve üretim kapasitelerine ilişkin bilgi veren işletmenin Genel Müdürü Mikaeil Hosseinzadeh, Türkiye'deki faaliyetlerine 8 yıl önce başladıklarını, 5 yıl önce ise baraj gölünün su potansiyeli nedeniyle üretimi Keban Baraj Gölü havzasına taşıdıklarını belirtti.

Mevcut üretim altyapısını aktaran Hosseinzadeh, "8 sene önce Türkiye'de mersin balığı ve alabalık üzerine çalışmalara başladık. İlk olarak 8 sene önce Karkamış'ta kurduk ama 5 sene önce Keban Barajı'nın potansiyeli olduğundan dolayı buraya taşındık ve mersin balığı üretimini burada devam ettirdik. Şu anda dünyanın en büyük tesislerinden birini Keban Barajı'nda, Elazığ ve Tunceli kısmında kurduk. Sadece Keban Barajı'nda 5 bin ton mersin balığı ve 6 bin ton alabalık kapasitemiz var" dedi.

20 bin ton kapasite ve yıllık 100 ton havyar hedefi

Üretim planlaması ve gelecek dönem hedeflerine değinen Hosseinzadeh, mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalara değinerek, "Kendi şirketimizin kapasitesini 20 bin tona çıkartmak zorundayız. Çünkü bizim hedefimiz yıllık 100 ton havyar almak. O zaman da yılda bin 500 ton balık hasat etmemiz lazım. 20 bin ton balığımız olursa yılda bin 500 ton hasat ederiz ki bu da bizi yıllık 100 ton havyar hedefine ulaştırır. Şu anda 5 bin tonluk projemiz var ama bu kapasiteyi 20 bin tona çıkartmamız gerekecek. Yıllık 100 ton havyar hasadı hedefimizdir" şeklinde konuştu.

5 farklı tür yetiştiriliyor

Tesiste Huso huso, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser ruthenus ve Acipenser baerii (Sibirya) olmak üzere 5 ayrı mersin balığı türünün yetiştirildiğini ifade eden Hosseinzadeh, "Tür olarak Huso huso, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser ruthenus ve Acipenser baerii (Sibirya) türleri şu anda tesisimizde tam kapasite çalışıyor. 2028-2029 yıllarında havyar hasadına başlayacağız. Havyar dünya pazarında lüks gıdalar arasında yer alıyor ve çoğunlukla Avrupa, Japonya, özellikle de Amerika ile Kanada'da çok tüketilen bir üründür. Bizim de oralarda pazarımız var ve o pazarlara yönelik üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.