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Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak - Son Dakika

Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak

19.11.2021 18:30

Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak Kadınların ellerinde hayat bulan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satışa sunuldu Hem kadın istihdamını artırmaya yönelik hem de el emeği ürünlerin üretimi, imalatı ve satışıyla ilgili çalışmalar kapsamında...

Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak

Kadınların ellerinde hayat bulan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satışa sunuldu

SAKARYA - Hem kadın istihdamını artırmaya yönelik hem de el emeği ürünlerin üretimi, imalatı ve satışıyla ilgili çalışmalar kapsamında hayata geçirilen 'Hanımeli Pazarı' Sakarya'da açıldı. Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlerin satışa sunulduğu mağaza ilk günden yoğun ilgi gördü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmaya yönelik yeni projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda el emeği ürünlerin üretimi, imalatı ve satışıyla ilgili çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Hanımeli Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan satış mağazası, içerisinde halı dokumaları, kenevirden elde edilen aksesuarlar, ebrudan yapılmış ürünler ve geri dönüşümden elde edilen süs eşyalarının satıldığı 'Hanımeli' mağazası, ilk günden büyük ilgi gördü. Açılışa Başkan Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ, FİDAN A.Ş, SERA A.Ş bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

56 satış noktası 5 kooperatifle kadın istihdamına katkı

Başkan Yüce, 56 farklı satış noktası, 5 kooperatifle Yağcıbedir Halısı, kenevir ürünleri ve süs eşyaları üreterek kadın istihdamına katkı sunduklarını belirterek, "Ürettiğimiz tüm ürünlerin satışı için 56 farklı nokta oluşturduk, 5 kooperatif kurduk. Yağcıbedir Halısı, kenevir ürünleri, geri dönüşümle yapılan süs eşyalarını kadınlarımız üretiyor, Sakarya'mız kazanıyor. Bitkisel ürünlerin yer aldığı Şifa Evi, Bal54, Süt54 satış noktalarımızla birlikte Hanımeli Pazarı'nda da şehre faydalı hizmetler vereceğiz. Vatandaşımızın teveccühü ve desteğiyle, hayatımıza yenilikler katacak sosyal alanlar, üretim merkezleri oluşturarak Sakarya'nın kalkınması ve yarınlara istikrarla ulaşması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşit çeşit ürünler kadınlarımızın ellerinde hayat buluyor

Yürütülen üretim faaliyetleriyle çeşit çeşit ürünlerin kadınların elinde hayat bulduğunu ifade eden Başkan Yüce, "Kooperatiflerimizden biri 3 bin yıllık tarihi olan Yağcıbedir Halısı. Ofis Sanat Merkezi ve Çaybaşı Fuadiye'de imalat alanları oluşturduk. Diğer kooperatifimiz kenevirden üretilen ürünler. Çeşit çeşit ürünler kadınlarımızın ellerinde hayat buluyor. Bu alanda bir talep oluştu ve bu talebi karşılıyoruz. Gazete kağıtları ve kartonları geri dönüşüme tabi tutuyor, süs ve hediyelik eşyalar üretiyoruz. Tüm bunların hepsi kadınların el emeğiyle yapılıyor. Şifa Evi, Kabak Evi, Bal Evi, Süt Evi, Çay Evi'nin yanında şimdi de Hanımeli Pazarının da açılışını yapıyoruz. Sakarya'nın vitrini konumunda yer alan meydanda bulunan Hanımeli Pazarı'nın şehrimiz marka değerine katkı sunacağına inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak
Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak
Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak
Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak
Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak
Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak
Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak
Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak
Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak
Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Kenevir, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kenevir ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda satılacak - Son Dakika
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