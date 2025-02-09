Kente veda, hayvancılığa dönüş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kente veda, hayvancılığa dönüş

Çalışma hayatından memnun kalmayan Aydan İşci, köyüne dönerek büyükbaş hayvancılığa başladı.

09.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metropollerdeki iş yaşamında aradığını bulamayan 34 yaşındaki Aydan İşci, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki köyüne dönüp hayvancılığa başladı, kurduğu çiftlikte üç senede 100 büyükbaşa ulaştı.

Aydan İşci, 2012 yılında Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkette yolcu hizmetleri memuru olarak işe başlayan İşci, daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçiş yaptı.

Burada da bir süre çalışan ancak kentlerdeki iş hayatından memnun olmayan İşci, kendi işini kurmak için 2022'de mesleğini bıraktı. Hayvancılık yapmaya karar veren İşci, aynı sene, kırsal Erbeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesinin katkısı ve kendi birikimiyle 10 büyükbaş satın alarak çiftlik kurdu.

Traktörün kullanımından hayvanların beslenmesine kadar tüm işlerle kendisi ilgilenen İşçi, saman taşıyor, temizlik yapıyor, kimi zaman da inek sağıyor.

Çevresindekilerin ilk başta "yapamazsın" demesine aldırış etmeyen İşci, geçen bu 3 yıllık süreçte büyükbaş sayısını 100'e çıkarmayı başardı. Süt ve canlı hayvan satışıyla yatırım planını uygulamaya başlayan Aydan İşci, hayvan sayısını 5 yılda 500'e çıkararak çiftliğini daha da büyütmeyi hedefliyor.

"Traktörün üstünde gördüklerinde çok şaşırıyorlar"

AA muhabirine açıklama yapan Aydan İşci, hayvancılığı "zor ama keyifli" olarak değerlendirdi.

Önceki işinin sıkıcı olduğunu dile getiren İşci, "İzmir'den sonra da pandemiyle beraber dedim ki bu iş olmuyor." ifadelerini kullandı.

Kendi işini kurmaya karar verdiğini anlatan genç girişimci İşci, memleketine dönerek çiftlik kurduğunu söyledi.

Mesaiye sabah 6'da başladığını belirten İşci, başta kendisine olumsuz bakanların şimdi takdir ettiğini dile getirdi.

Yaptığı işe saygı duyulduğunu anlatan genç girişimci, şöyle konuştu:

"Yoldan geçerken bana bakanları görüyorum. Traktörün üstünde gördüklerinde çok şaşırıyorlar ama alıştılar zamanla. Artık çevremden saygı görmeye başladım çünkü bir kadın olarak böyle bir şeye yeltenmek, hele ki burada küçük bir yerde çok önemli. Çoğu insana örnek olduğumu düşünüyorum. Benden gelip fikir almaya çalışan çok insan oluyor. 'Nasıl yaptın, nasıl başladın' diyorlar. Bunları duymak inanılmaz ve çok mutlu oluyorum."

Hayvancılıkla ilgili videoları eski mesai arkadaşlarına gönderdiğini belirten İşci, onlardan da tebrik mesajları aldığını ifade etti.

Kadınların birçok işin üstesinden gelebileceğine dikkati çeken Aydan İşci, şunları söyledi:

"Şehirden gelip köyde böyle bir hayat yaşayınca gerçekten başardığıma inanıyorum. Kadınlar kendi işlerini yapsınlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Burada hengame gerçekten çok zor, ama ben mutluyum. Bir kadın olarak, 50 kiloluk çuvalı kaldırabilmek çok büyük bir güç istiyor. Sabah 4'te gebe hayvanların başında beklediğim anlar oldu, doğurdu doğuracak..."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, İstanbul, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kente veda, hayvancılığa dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
08:17 Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı
06:00 Karayipler’de 7.6 büyüklüğünde deprem 12 ülkeye tsunami uyarısı Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 12:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kente veda, hayvancılığa dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.