Kentsel Dönüşümde Acil Adım Çağrısı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, yüksek riskli yapı stokunun hızla yenilenebilmesi için etkin kentsel dönüşüm politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Kamu ve özel sektör işbirliğiyle, bilimin rehberliğinde ve sıkı denetim mekanizmalarıyla güvenli şehirler inşa etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Eren, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Afet odaklı kentsel dönüşümün yalnızca inşaat sektörünün değil, ülkenin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Eren, "Yeni acılar yaşamamak için kaybedecek vaktimiz yok. Marmara Depremi'nden bu yana başta 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere meydana gelen büyük afetler, ülkemizin deprem gerçeğini acı şekilde bizlere göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, Türkiye nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının birinci derece deprem bölgelerinde bulunduğunu belirterek, deprem kuşağında yer alan bir ülkenin hazırlıklarının ertelenemeyeceğinin altını çizdi.

"Alacağımız her önlem, geleceğimizi korumak için güçlü adımdır"

Zemin şartlarını dikkate alan imar planları ile güncel yapı şartnamelerinin hazırlanması gerektiğini ve kaçak yapılaşmanın önlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Yüksek riskli yapı stokunun hızla yenilenebilmesi için etkin kentsel dönüşüm politikaları hayata geçirilmelidir. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle, bilimin rehberliğinde ve sıkı denetim mekanizmalarıyla güvenli şehirler inşa etmeliyiz. Bunun bir an önce gerçekleşebilmesi için arsa maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, finansman modellerinin çeşitlendirilmesi ve nitelikli iş gücü açığını kapatacak eğitim reformlarının yapılması önemlidir. Alacağımız her önlem, geleceğimizi korumak için güçlü adımdır."