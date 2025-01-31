Kestane Fiyatları Kışla Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kestane Fiyatları Kışla Artıyor

Kestanenin pazardaki fiyatı 100-300 lira, kebabı 700 lira, şekeri ise 1500 liraya kadar çıkıyor.

31.01.2025 16:05
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Market ve pazarlarda kilosu 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlardan satılan kestane, damak çatlatan kebaba dönüşünce fiyatı 700 liraya, ağızları tatlandıran şekeri yapılınca ise bin 500 liraya kadar çıkıyor.

2024 Bitkisel Üretim İstatistikleri'ne göre, Türkiye'de kestane üretiminin geçen yıl 2023'e göre yüzde 4,4 artışla 74 bin 300 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kestane üretiminde yüzde 30'un üzerindeki payla Aydın birinci sırada gelirken, bu ili yaklaşık yüzde 30 ile İzmir izledi. Diğer illerin toplam üretimdeki payları yüzde 6'nın üzerine çıkmadı. Bartın yüzde 6 civarındaki payla üçüncü, kestanesiyle ünlü Bursa ise son yıllarda hastalıklar nedeniyle üretimin düşmesi sonucu yüzde 5'e yakın payla dördüncü sırada yer aldı.

Kış aylarının sağlık deposu yiyeceklerinden olan kestane, içerdiği yüksek C vitamini ile grip ve soğuk algınlıklarına karşı koruyor, bünyesindeki potasyum ile soğuk havalara karşı direnç oluşturuyor ve karbonhidratıyla kışın enerji kaynağı olarak dikkati çekiyor.

Pazar ve marketlerde kilosu kalitesine ve iriliğine göre 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlardan satılan kestane, kırsalda soba üzerinde büyükşehirlerde fırında ya da haşlama olarak tüketiliyor. Uzmanlar kestanenin faydalarından bu şekilde daha fazla yararlanabileceğini belirtiyor.

Kestane, kebabı ile damak çatlatırken şekeri ile de ağızları tatlandırıyor. Bu kış besini, kebap olunca kilosu 700 liraya çıkıyor. Genellikle küçük kese kağıtlarında 100 ya da 200 gram şeklinde satılan kestane kebabının kilosu 700 liraya varıyor.

Şekere dönüşüp hediyelik olunca fiyatı katlanarak artıyor. Kestane şekerinin kilosu kestanenin iriliğine ve hediyelik kutusuna göre değişmekle beraber 900 ila 1500 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Sanayi üretimi ev tipi olanları 750-900 lira, kavanozda satılanları ise 700 lira civarında alıcı buluyor.

Uzmanlara göre kestane şekerinin fazla tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor ve sağlık açısından faydaları sınırlı oluyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Tarım, Yaşam, İzmir, Aydın, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kestane Fiyatları Kışla Artıyor - Son Dakika

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