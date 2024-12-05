Kibar Gönüllüleri'nden Çocuklar İçin 143 Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kibar Gönüllüleri'nden Çocuklar İçin 143 Etkinlik

Kibar Gönüllüleri\'nden Çocuklar İçin 143 Etkinlik

Kibar Gönüllüleri, 6 yılda eğitim ve çocuk odaklı 143 etkinlik yaparak yüzlerce çocuğa destek oldu.

05.12.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kibar Holding'in sorumlu şirket misyonuyla altı yıl önce kurduğu "Kibar Gönüllüleri", geçen süre zarfında binlerce gönüllüsüyle eğitim ve çocuk odağında 143 etkinlik düzenledi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding'in yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarında önemli rol üstlenen Kibar Gönüllüleri, kuruldukları 2018'den bu yana çocuk ve eğitim odağında, eğitimde fırsat eşitliğini temel alan faaliyetleriyle yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.

Açıklamada Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmasına yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, parçası olduğu Kibar Gönüllüleri programıyla, eğitim ve çocuk odağında çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Kayabaşı, geçen süre içerisinde, bin 20 gönüllüyle 6 bin saati aşkın gönüllülük çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğitim ve çocuk odağında tam 143 etkinlik düzenledik. İzmit, İstanbul, Susurluk, İskenderun ve Dilovası'nda toplam altı okul ile protokoller imzalayarak sürdürülebilir bir iş birliği oluşturduk. Gönüllülerimiz bu okulların yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını gidermekle kalmadı, aynı zamanda sosyal, kültürel ve akademik alanlardaki gelişimlerine destek olacak projeler hayata geçirdi. Son olarak farklı spor branşlarında çocuklarımızın gelişimini desteklememiz gerektiğini düşünerek Tuzla Mimar Sinan İlkokuluna çocukların kullanımına uygun bir atletizm pisti kazandırdık."

Kayabaşı, Kibar Gönüllüleri'nin gelecek dönemde, eğitim ve çocuk başlıklarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda daha fazla sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak gönüllülük anlayışlarını derinleştireceğini ifade etti.

Kibar Topluluğu'nda gönüllülüğü yalnızca bir günlük ya da anlık bir çaba olarak görmediklerinin altını çizen Kayabaşı, "Gönüllülük bizim için yıllar içerisinde derinleşen, paydaşlık ilişkileriyle büyüyen sürdürülebilir bir değer. Bu anlayışla yaşadığımız topluma dokunmaya ve fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kibar Holding, Sivil Toplum, istanbul, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kibar Gönüllüleri'nden Çocuklar İçin 143 Etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:35:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kibar Gönüllüleri'nden Çocuklar İçin 143 Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.