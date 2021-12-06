Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 7 maddelik çağrı: Bu talepleri çözün, varsın oyları sizin olsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe konuşmasının ardından sosyal medya hesabından sağlıkçılarla görüşmeye gideceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu mesajında "Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, mesajında "#40BinAtamayiYapKilicdaroglu" etiketine de yer vermişti.

"BU TALEPLERİ HEMEN ÇÖZÜN, VARSIN SAĞLIKÇILARIN OYLARI SİZİN OLSUN"

Kılıçdaroğlu, sağlık personelleriyle yaptığı görüşmenin ardından hükümete seslenerek sağlık çalışanlarıyla ilgili 7 talep paylaştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz!" ifadelerini kullandı.

İŞTE 7 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı 7 maddelik talep listesinde şunlar yer aldı: