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Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın"! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın"!

23.11.2021 09:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çukurambar pazarına giderek alışveriş yapmıştı. Pazarda yaşananlara dair izlenimlerini anlatan Kılıçdaroğlu, pazarcı esnafından en çok duyduğu cümlenin "Ne olursunuz bizi kurtarın" olduğunu söylerken, "Bu kadar içten bir haykırışı emin olun duymamıştım. İnsanlar alışverişe gelmişler fakat anlaşılıyor ki sıkıntı var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ziyaret ettiği Çukurambar pazarında yaşananlara dair izlenimlerinianlattı. Maskeleri olduğunu, girişte kimsenin kendilerini tanımadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biraz ilerledikten sonra bir esnafımız, 'Siz acaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu musunuz?' dedi. 'Evet' dedim. Diğerleri de duyunca geldiler. Çok sayıda vatandaşımızla fotoğraf çektirdik" ifadesini kullandı. CHP lideri şöyle devam etti:

"Pazarcılar dışında diğer vatandaşlar da geldi ayaküstü sohbet ettik. En çok duyduğum cümle şu oldu: 'Ne olursunuz bizi kurtarın.' Bunu hem pazarcılar hem pazara gelmiş vatandaşlarımız söylüyordu. 'Bizi kurtarın' gerçekten çok içten bir haykırıştı. Bu kadar içten bir haykırışı emin olun duymamıştım. İnsanlar alışverişe gelmişler fakat anlaşılıyor ki sıkıntı var.

"DERDİNİ ANLATMAK İSTEYENLER OLDU, TELEFON NUMARALARINI ALDIM"

Pazarda bu haykırışları duyuyorsunuz. Üstelik bu şikâyeti hem pazarcı esnafı hem vatandaş dile getiriyor. Maske takmaya özen gösteriyorum ama fotoğraf çektirirken maskelerimizi çıkardık. Bu arada sıkıntısı olanlardan gelip derdini bize anlatmak isteyenler oldu. Onların telefonlarını, isimlerini aldım. Kendilerini arayacağımı söyledim."

"SORUMLUSU ÇİFTÇİ DE PAZARCI DA DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, fiyatların pahalı olduğunun kabul edilmesi gerektiğini, ancak sorumlusunun çiftçi ya da pazarcı olmadığını dile getirdi. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, geçenlerde hale gittiğini hatırlatarak şunları anlattı:

"Esnaf eline bir plastik kasa aldı, 'İnanın şu elimdeki plastik kasa var ya, işte kasanın fiyatı içine koyduğumuz domatesten daha pahalı. Bu kasa, bu üründen pahalıysa işte bunun kabahati ne bendedir ne domatesi üretendedir. Bizi hep suçlu buluyorlar. Pazarcıları suçlu buluyorlar, halcileri suçlu buluyorlar. Bizim halde aldığımız komisyon yüzde sekiz. Yani ne kadar mal aldığımız belli, çıkan mal da belli. Aldığımız yüzde sekizin üzerinden de vergi ödüyoruz.Yüzde sekizi de biz belirlemiyoruz diyorlar.

Büyük kârlar, büyük vurgunlar, büyük fiyat artışları zaten yok ama ürünün yolda gelişi, mazot fiyatları, köprü fiyatları, yedek parça fiyatları, ücretler, bütün bunları koyduğumuz zaman zaten bu fiyatlar bu noktaya geliyor."

Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle Bizi kurtarın !

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurambar, Çiftçi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 'Bizi kurtarın'! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın"! - Son Dakika
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