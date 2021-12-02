Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, market sahiplerine yazdığı mektupta kış boyunca bazı temel gıda ürünlerine zam yapılmamasını istedi.

"İktidara geldiğimizde zararınızı karşılayacağız" diyen Kılıçdaroğlu'nun market sahiplerine verdiği listede un, yağ, süt, bulgur, makarna, yumurta ve peynir gibi temel gıda maddeleri bulunuyor. Bu ürünlerin tamamında yaşanan yüksek fiyat artışları vatandaşın belini bükerken, zirveyi ise un fiyatları çekiyor.

UN: 2020 MAYIS'TA 120 TL İDİ, ŞİMDİ 300 TL

Geçen yıl mayıs hasadında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kırmızı ve sert ekmeklik buğdayın kilo fiyatını 1.65 TL, bu senenin mayıs da ise 2,25 TL olarak açıkladı. Söz konusu fiyatlar üzerinden 50 kg'lık bir çuval un 2020 Mayıs'ta 120 TL, 2021 Mayıs'ta ise 160 TL'ye satışa çıkarıldı. Unun çuval fiyatı şimdi 300 TL.

YAĞ FİYATLARINDA YÜZDE 48'LİK ARTIŞ

TÜİK verilerine göre, ayçiçek yağının bir kilogramı, Aralık 2019 ile Aralık 2020 arasındaki son bir yılda tam yüzde 48 artışla 16 TL'yi aştı. Sadece aralık ayındaki artış yüzde 6,4 oldu. Üreticiler yılbaşından sonra yağ fiyatlarına yüzde 25 oranında yeni bir zam daha gelmesini bekliyor.

ÇİĞ SÜTE GELECEK HAFTA ZAM GELİYOR

Bir diğer temel besin maddesi olan sütte de durum farklı değil. Yıla litresi 2,80 liradan giriş yapan çiğ süt fiyatları, 8 Aralık itibariyle 4 lira 70 kuruşa yükselecek. Bu artışın etkisinin tüm süt ve süt ürünlerinde görülmesi bekleniyor.

BULGURDA ARTIŞ YÜZDE 15

Geçtiğimiz yıl 6 lira 75 kuruş olan bulgur fiyatı sene sonu yüzde 15'lik artışla 7 lira 95 kuruşu gördü. Bu yıl ise bulgur fiyatı, sürekli bir artış içerisinde. Günümüzde bir kilogram bulgur 9 lira 95 kuruştan satılıyor.

YOKSULUN YİYECEĞİ MAKARNADA ARTIŞ YÜZDE 40

Benzer şekilde zam oranı yüzde 40'lara dayanan makarnanın da paket fiyatı 5 lirayı geçmek üzere.

YUMURTAYI YÜZDE 70 DAHA PAHALI YİYORUZ

Yumurta fiyatları ise yılın ilk 11 ayında yüzde 70'in üzerinde arttı. Markette 30'lu bir koli yumurta 35 liraya kadar ulaştı. Yani bir yumurtanın fiyatı 1 lirayı aşmış durumda.