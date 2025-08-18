Kilis'te Dört Kuşaktır Doğal Sabun Üretimi - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Kilis'te Dört Kuşaktır Doğal Sabun Üretimi

18.08.2025 13:18
Teksabuncu ailesi, 1920'den beri doğal sabun üretiyor ve ürünlerini yurt dışına ihraç ediyor.

Kilis'te bir aile, 1920 yılından bu yana dört kuşaktır doğal sabun üretimi yapıyor. Yapılan sabunlar Türkiye'nin her yerine gönderilirken, pek çok ülkeye de ihraç ediliyor.

Kilis'te 1920 yılından bu yana dört kuşaktır sabun üretimi yapan Teksabuncu ailesi, doğal yöntemlerle ürettikleri sabunları Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Amerika, Senegal, Çin ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 26 yaşındaki Abdulmecid Teksabuncu, sabun üretiminin emek ve sabır gerektiren bir iş olduğuna dikkat çekerek, "Bu mesleği aşkla yapmadığınız sürece hiç kimse yapamaz. Sabun işi sabır işidir, güzel iştir ama hiç kolay değildir. Herkesin yapabileceği bir meslek değil" dedi.

Kilis'in has zeytinyağından sabun ürettiklerini ifade eden Teksabuncu, "Zeytinin her şeyi kullanılıyor. İlk sıkımdan elde edilen yağdan zeytinyağlı sabun yapılır. Daha sonra çıkan pirina yağı da sabun üretiminde kullanılır. Biz Kilis'te zeytinyağlı, defneli ve pirinalı sabun çeşitleri üretiyoruz. Ayrıca zeytinyağı ile eşek sütü, keçi sütü ya da bıttım yağı gibi doğal ürünleri birleştirerek farklı sabun çeşitleri de üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Teksabuncu, Kilis'te ürettikleri sabunların yalnızca yurt içinde değil, dünyanın dört bir yanında tercih edildiğini vurgulayarak, "Sabun ihtiyacı olan her yere ürünlerimizi gönderiyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Yerel Haberler, Zeytinyağı, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Yaşam, kilis

