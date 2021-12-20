Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı

KİLİS Türkiye'de iki komşu il tarafından yapılan tek OSB olan en büyük OSB'ler arasında yer alan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi lansmanı yapıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen tanıtım programına Kilis, Gaziantep başta olmak üzere çok sayıda işadamı katıldı. Lansmanda konuşan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Polatalı ilçesi Ürünlü, Ömeroğlu, Karakıl köyleri mevkisinde bulunan ve 1302,77 hektar alan üzerine kurulan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, 6 Ekim 2016 tarihinde Tüzel kişilik kazanarak 322 sicil numarası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını ifade ederek, "2017 yılında Yatırım Programına alınan OSB ' de bu güne kadar OSB Alanının İfraz İşlemi yapılarak tapu devri Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına alınmış ve kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır. Alanın yaklaşık 950 hektarlık kısmına 1.Etap İmar Planı hazırlanarak 30 bin Metrekader başlayıp 100 bin Metrekarden büyük toplam 98 adet sanayi parseli üretilmiştir" dedi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, günün önemine dikkat çekerek,

"Çok farklı bir gün, yılların çalışmasının, ete kemiğe bürünmüş bir hali bugün, bugün hepimizin hayalini gerçekleştiği bir gündür. Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lasman ve tanıtım toplantısını bugün yapıyoruz. İnşallah bugünden itibaren ilerleyen günlerde çok farklı, sanayi bölgesine hepimiz kucak açmış olacağız. Bugüne kadar Gaziantep Organize Sanayi bölgesi Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi diyorduk. İnşallah bugün, bir büyük OSB'nin açılışını lasmanını yapmış oluyoruz. Burası sanayi bölgesi olmak zorundadır. İnsanların girişimci ruhuyla, dışarıdan gelen yatırımcılara, bu bölge zaten sanayi olmak zorundadır. Çok daha farklı günlerde, sanayisiyle, istihdamıyla öne çıkan bir şehri, Kilis'i göreceğiz inşallah, bu OSB'yi yaparkende şuna dikkat edeceğiz. Yakın zamanda Paris mutabakatını izamaydık. Artık önümüzde farklı bir sanayi olacak. 'Yeşil sanayi', Bu OSB, yeşil sanayinin de alt temellerini oluşturacaktır. Burada Avrupa'nın getirmiş olduğu bir çok kriteri, güneş enerjisiyle, çevreci sanayi yapısıyla, farklı bir Türkiye'de farklı bir OSB olacak" dedi.

Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Derneği Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise kendisinin de bir Kilisli olarak bugün heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Kilis ve Gaziantep'in ortak olarak bir araya gelip yapabileceği bir organize sanayi bölgesi, hepimizi bu proje çok heyecanlandırdı. Özellikle bulunduğu konum, limana yakın olması, getireceği imkanlar, Kilis'in 6'ıncı bölge kapsamında bulunması, teşviklerden faydalanması önemlidir. Gerçekten herkes çok emek verdi. Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ilk etabının devreye girmesiyle en az 25 bin kişiye istidam sağlanacak bir projedir. Tabi bu sadece sanayi tarafında değil, hizmet tarafında da Kilis'e çok büyük avantajları olacaktır. Bundan esnafı, sanatkarı, Kilis'ten çalışacak insanlar, herkes bundan bir fayda görecektir" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bu aşamaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "OSB'nin parselasyon işi bitti, imar işi bitti, 98 tane önemli sayılabilecek, parselimiz hazır. Aslında 3.5 milyon metrekarede, bir genişleme alanımız var. Kısa sürede ona da başlayacağız. Tem zamanda talepleri alarak, büyün üyelere, daha önceden müracaat etmiş, yaklaşık 2 bin kişiye mektup ve telefonla bu başvuruları ilettik" şeklinde konuştu.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bu aşamaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ettiğini, her zaman sanayicinin emrinde olduklarını söyledi. Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da, Her zaman Kilis'in emrinde olduklarını, nasıl ki Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bu aşamaya gelmesinde katkı sunduklarını, bundan sonrada gelen taleplerin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Toplantıya Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, TİM Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kilis ve Gaziantep'ten iş insanları, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli heyeti üyeleri katıldı.