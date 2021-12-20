Üye Girişi
Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı - Son Dakika

Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı

20.12.2021 15:50

Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldıKİLİS Türkiye'de iki komşu il tarafından yapılan tek OSB olan en büyük OSB'ler arasında yer alan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi lansmanı yapıldı.

Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı

KİLİS Türkiye'de iki komşu il tarafından yapılan tek OSB olan en büyük OSB'ler arasında yer alan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi lansmanı yapıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen tanıtım programına Kilis, Gaziantep başta olmak üzere çok sayıda işadamı katıldı. Lansmanda konuşan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Polatalı ilçesi Ürünlü, Ömeroğlu, Karakıl köyleri mevkisinde bulunan ve 1302,77 hektar alan üzerine kurulan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, 6 Ekim 2016 tarihinde Tüzel kişilik kazanarak 322 sicil numarası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını ifade ederek, "2017 yılında Yatırım Programına alınan OSB ' de bu güne kadar OSB Alanının İfraz İşlemi yapılarak tapu devri Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına alınmış ve kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır. Alanın yaklaşık 950 hektarlık kısmına 1.Etap İmar Planı hazırlanarak 30 bin Metrekader başlayıp 100 bin Metrekarden büyük toplam 98 adet sanayi parseli üretilmiştir" dedi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, günün önemine dikkat çekerek,

"Çok farklı bir gün, yılların çalışmasının, ete kemiğe bürünmüş bir hali bugün, bugün hepimizin hayalini gerçekleştiği bir gündür. Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lasman ve tanıtım toplantısını bugün yapıyoruz. İnşallah bugünden itibaren ilerleyen günlerde çok farklı, sanayi bölgesine hepimiz kucak açmış olacağız. Bugüne kadar Gaziantep Organize Sanayi bölgesi Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi diyorduk. İnşallah bugün, bir büyük OSB'nin açılışını lasmanını yapmış oluyoruz. Burası sanayi bölgesi olmak zorundadır. İnsanların girişimci ruhuyla, dışarıdan gelen yatırımcılara, bu bölge zaten sanayi olmak zorundadır. Çok daha farklı günlerde, sanayisiyle, istihdamıyla öne çıkan bir şehri, Kilis'i göreceğiz inşallah, bu OSB'yi yaparkende şuna dikkat edeceğiz. Yakın zamanda Paris mutabakatını izamaydık. Artık önümüzde farklı bir sanayi olacak. 'Yeşil sanayi', Bu OSB, yeşil sanayinin de alt temellerini oluşturacaktır. Burada Avrupa'nın getirmiş olduğu bir çok kriteri, güneş enerjisiyle, çevreci sanayi yapısıyla, farklı bir Türkiye'de farklı bir OSB olacak" dedi.

Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Derneği Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise kendisinin de bir Kilisli olarak bugün heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Kilis ve Gaziantep'in ortak olarak bir araya gelip yapabileceği bir organize sanayi bölgesi, hepimizi bu proje çok heyecanlandırdı. Özellikle bulunduğu konum, limana yakın olması, getireceği imkanlar, Kilis'in 6'ıncı bölge kapsamında bulunması, teşviklerden faydalanması önemlidir. Gerçekten herkes çok emek verdi. Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ilk etabının devreye girmesiyle en az 25 bin kişiye istidam sağlanacak bir projedir. Tabi bu sadece sanayi tarafında değil, hizmet tarafında da Kilis'e çok büyük avantajları olacaktır. Bundan esnafı, sanatkarı, Kilis'ten çalışacak insanlar, herkes bundan bir fayda görecektir" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bu aşamaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "OSB'nin parselasyon işi bitti, imar işi bitti, 98 tane önemli sayılabilecek, parselimiz hazır. Aslında 3.5 milyon metrekarede, bir genişleme alanımız var. Kısa sürede ona da başlayacağız. Tem zamanda talepleri alarak, büyün üyelere, daha önceden müracaat etmiş, yaklaşık 2 bin kişiye mektup ve telefonla bu başvuruları ilettik" şeklinde konuştu.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bu aşamaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ettiğini, her zaman sanayicinin emrinde olduklarını söyledi. Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da, Her zaman Kilis'in emrinde olduklarını, nasıl ki Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bu aşamaya gelmesinde katkı sunduklarını, bundan sonrada gelen taleplerin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Toplantıya Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, TİM Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kilis ve Gaziantep'ten iş insanları, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı
Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı
Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı
Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı
Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı
Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı
Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı
Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı
Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi, Şahinbey, Kilis, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi
19:25 "Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü
19:14 İYİ Partili Buğra Kavuncu partisinin oy oranını açıkladı: Yüzde 20'ye demir attık
18:50 Son Dakika! Dolar 18,01'le, altının gram fiyatı 1.040 lirayla rekor tazeledi
18:41 Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, avukat kendini tutamadı
18:27 Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi
18:27 CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor
17:52 ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi
17:45 Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
"Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü "Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü         
19:26
Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner         
19:25
CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor         
18:27
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 19:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin lansmanı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement