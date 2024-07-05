Ekonomi

Kilis'te zeytin ve zeytinyağında yüksek rekolte beklentisi üreticiyi sevindirdi

Zeytin beklentisi Kilisli çiftçilerin yüzünü güldürdü

KİLİS - Kilis'te iki ay sonra hasadı başlayacak olan zeytinde yüksek rekolte beklentisi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Kilis'te, yüksek rekolte beklentisi üreticiyi sevindirdi. Kent genelinde geçen sezon 45 bin ton zeytin ve 6 bin ton zeytinyağı üretildi. Mevsimin şartlarına uygun seyretmesi sayesinde bu yıl 300 bin dekar alanda 4 milyon 500 bin zeytin ağacından yaklaşık 60 bin ton zeytin elde edilmesi ve bunlardan 9 ile 10 bin ton zeytinyağı çıkarılması bekleniyor.

"Zeytinde rekolte beklentimizin çok üstünde"

Suriye'ye sınır kent olan ve 4 milyon 500 bin zeytin ağacının bulunduğu Kilis'te, zeytinde var yılı olduğunu ve çok yüksek rekolte beklendiğini söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, " Zeytin ve zeytinyağının ana vatanı olan Kilis'te, iki ay sonra zeytinin hasadına başlayacağız. Bu sene rekolte beklentimiz çok yüksek. Geçen sezon 6 bin ton aldığımız zeytinyağında bu sene 9 ile 10 bin ton beklentimiz var. Kent genelinde 300 bin dekar alanda 4 milyon 500 bin zeytin ağacı bulunmakta. Bir yılın beklentisinde inşallah çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alacak. Kilis zeytinyağının en büyük özelliği ise tadı, aroması, polifenol oranının yüksek, asit oranının çok düşük olmasından dolayı Uluslar Arası Avrupa yarışmasında altın madalya alarak ilimizi devamlı zeytin ve zeytinyağında bir numaraya getirdik" dedi.

"Çiftçilerin yüzleri hasat boyunca gülecek"

Zeytin ve zeytinyağında yüksek rekolte beklentisi çiftçileri mutlu ettiğini söyleyen Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birlik Başkanı Hüseyin Polat, " Geçen sezon yok yılı olmasına rağmen tane zeytini yağa dönüştürüldüğü zaman rekolte yüksekti. Bu sene var yılı ve şuan ağaçlarda gördüğümüz zeytinde rekolte beklentimiz çok yüksek. Çiftçiler, bahçelerine ekmiş ve yetişmiş olan ağaçlara gözü gibi bakarak yeni bir bekleyiş içinde. Kilis genelinde ekilen zeytin ağaçlarından ortalama 9 bin ile 10 bin ton arasında zeytinyağı beklentimiz var. Çiftçilerin yüzlerini gülecek bir yıl bekliyoruz. Toplanan zeytinleri el değmeden yağa dönüştürüp Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz" diye konuştu.